井上和、乃木坂46で大事にしていること明かす「改めてすごくずっと大切にしなきゃいけないもの」
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が6月30日、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムで行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台あいさつに登壇した。
【写真】カワイイ…！キラキラの笑顔をみせる井上和
イベントでは、シリーズを通して描かれてきた「時が流れても、変わらない大切なものがある」というテーマになぞらえて、大切にしていることについてトークを展開。
スヌッピー役を務める井上は「私は乃木坂46というグループで活動させていただいているので、そのグループの掛け声みたいなのがありまして。『努力！』『感謝！笑顔！』『うちらは乃木坂！』『上り坂！46！』という掛け声があるんです」と話し、「やっぱり努力をし続けることだったり、感謝を忘れないこと、あと笑顔でい続けることは改めてすごくずっと大切にしなきゃいけないものだなと思って」と笑顔で話した。
イベントには井上のほか、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、井上和（スヌッピー役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。
【写真】カワイイ…！キラキラの笑顔をみせる井上和
イベントでは、シリーズを通して描かれてきた「時が流れても、変わらない大切なものがある」というテーマになぞらえて、大切にしていることについてトークを展開。
スヌッピー役を務める井上は「私は乃木坂46というグループで活動させていただいているので、そのグループの掛け声みたいなのがありまして。『努力！』『感謝！笑顔！』『うちらは乃木坂！』『上り坂！46！』という掛け声があるんです」と話し、「やっぱり努力をし続けることだったり、感謝を忘れないこと、あと笑顔でい続けることは改めてすごくずっと大切にしなきゃいけないものだなと思って」と笑顔で話した。
イベントには井上のほか、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、井上和（スヌッピー役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。