豆の栄養をおいしく グルテンフリー焼きドーナツ拡充 コーヒー・レモンの2種

ミツカングループのZENB JAPANは焼きドーナツ「ZENBベイクドドーナツ」シリーズの新商品「コーヒーグレーズド」「レモングレーズド」を6月10日からZENB公式サイトなどで発売した。

「ZENBベイクドドーナツ」は、豆のおいしさと栄養を生かしながら、我慢や制限ではなく、おいしく楽しめるおやつ時間を届けたいという思いから生まれたグルテンフリーの焼きドーナツシリーズ。

小麦粉を加えず、うす皮までまるごとの黄えんどう豆を使用し、卵、乳などの動物性原料も加えていない。しっとりとした食感、甘さ控えめで罪悪感なく食べられる点が評価され、健康志向の人やグルテンフリーを取り入れたい人を中心に支持されている。

「コーヒーグレーズド」「レモングレーズド」は、よりドーナツらしい満足感を楽しめるラインアップ。てんさい糖でできたグレーズをコーティングした。グレーズのシャリっとした食感、しっとり、もっちりとした生地が重なり、焼きドーナツでありながら、甘いものを食べた満足感を楽しめる。

1個当たり158k㎈以下、いつものドーナツに比べて糖質23％オフで、食物繊維、さらに黄えんどう豆由来の鉄分、カリウム、ポリフェノールも摂れる。

単品298円（税込み、送料別）。焼きドーナツ新商品セット6袋（2種×3袋）、焼きドーナツ全種セット8袋（4種×2袋）も販売する。

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