元NMB48の小嶋花梨（26）が30日、大阪市の吉本興業本社で10周年記念ライブ「Bloom＆Beyond」（7月17日、Billboard Live OSAKA）の取材会に出席した。

2代目グループキャプテンを務めたNMB48を昨年11月に卒業。16年6月28日に劇場デビューし、芸能生活10年を数え、卒業後初のライブを開催する。

グループ在籍時からガンバ大阪応援番組「ガンバTV」のMCも務めており、この日未明に行われたサッカーW杯北中米大会、日本対ブラジル戦も観戦した。「昨日は（午後）11時に就寝して、今日は『おはよう朝日です』もあったので、（午前）2時から見ました」とにっこり。

日本代表を応援し始めたのは前回のカタール大会後だったこともあり、「正直、今回が初めて。今までの歴史を知ってる方たちとは違うんでしょうけど、そんな初心者の自分でも、今の日本が強くなってるとすごい実感して楽しんでました」と謙遜しながらも、Xでサポーターのつぶやきを見て「仲間を探しながら」応援。結果は残念だったが、「気が早いかもしれないですけど4年後が楽しみです」と今後の活躍に期待していた。