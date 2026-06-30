お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が30日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」に出演。亀梨和也との結婚、妊娠を発表した田中みな実を気遣った。

二人は双方の公式サイトなどで結婚を発表。あわせて田中が第1子を妊娠していることも報告した。

テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」で田中と共演していた山里は「本当におめでとうございます」と祝福すると、「まあみな実さんはしっかりした人なのでね、これからすてきな子育てが始まるんでしょうけど」と笑みを浮かべた。

一方で「スーパースターとの結婚ということでいろんな意見を思っている人がいるでしょうけど」とアイドルである亀梨との結婚で田中に寄せられる意見を想像し、「本当に今おなかに子どもがいてすごく繊細な時期で、ひょっとしたら精神的にはどんな言葉でもすごく刺さってしまう可能性もある時期ですから」と視聴者に呼びかけた。

山里は言葉を選びながら「いろんな思いがあったりするかもしれないですけど、なんていうんだろう、温かい気持ちで見守るということも大事だと思うので。スーパースターのこういう時は何かしら思うことがあるかもしれないんですけど、皆さんそれでも、何かあっても1回飲み込んでね。やっぱり命が関わっていることなので、ぜひそこらへんは注意していただきたいなと思いますけど」と田中を気遣った。

最後は田中を「みな実先生」と愛称で呼びつつ、「おめでとうございます！」と改めて祝福していた。