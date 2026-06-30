日本ツアー初Vの超人気韓国女子プロ、パク・ヒョンギョンとは何者か？ “イ・ボミ2世”と呼ばれる「強さと美しさ」の理由
日本ツアー「EARTH MONDAMIN CUP」で初優勝を挙げたパク・ヒョンギョン。韓国女子ゴルフ界屈指の人気選手で、今季は『Vポイント×SMBCレディス』にも推薦で出場し、初日は単独首位発進を決め、最終日を14位タイで終えた。
【写真】超レアな肩出しドレス姿！ “キューティフル“の愛くるしい笑顔にメロメロ
韓国ツアーでは通算8勝を挙げているヒョンギョン。韓国ツアーでの「大賞（年間女王）」を目標に掲げているが、「もし優勝したら日本ツアーで戦いたい。韓国でツアー通算10勝したら日本参戦も視野に入れている」とも語っていた。今回の優勝で、JLPGAツアーへの参戦が現実となるのか、注目が集まる。キュートとビューティフルを合わせた“キューティフル”の愛称で親しまれているヒョンギョンは、その愛くるしい容姿と強さも相まって、日本では“イ・ボミ2世”との声も上がる。日本の「JLPGAブライトナー」を参考にした、韓国女子ツアーの顔となる「広報モデル」にも、8年連続で選ばれていて、かつてはイ・ボミやキム・ハヌルらも名を連ねた伝統ある称号なだけに、“イ・ボミ2世”の愛称も頷ける。広報モデルの活動は多岐にわたり、ジュニアゴルファーへの指導や大韓赤十字社の広報大使なども務める。また、今年はソウル市内の現代百貨店でフォトゾーンの設置やグッズ販売を行い、ゴルフファン以外へも広くアピールした。「ツアーの価値向上はプロの義務」と捉える高い意識と、K-POPアイドルさながらの華やかさに発信力。そして、コース上の勝負師の顔とメディアで見せる素顔のギャップこそが最大の武器だ。元韓国男子ツアーのプロゴルファーでもある父が専属キャディを務め、二人三脚で戦うヒョンギョン。さらなる活躍に期待が高まる。【プロフィール】パク・ヒョンギョン2000年生まれ、身長167cm。18年プロ入り。愛称はキュートとビューティフルを合わせた“キューティフル”。平均飛距離は240〜250ヤード。ショートゲームが得意。ツアー通算8勝。◇ ◇ ◇パク・ヒョンギョンも華麗に変身！→関連記事【美人ぞろいな韓国女子ツアーの“顔”！ 12人の「広報モデル」がキュート＆セクシーな衣装ではいチーズ】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】思わずドキッ！ コースで魅せる“キューティフル”の凛々しさ美しさ
【写真】超レアな肩出しドレス姿！ パク・ヒョンギョンの愛くるしい笑顔にメロメロ
【写真】韓国女子ツアーは美人だらけ！ 実力と美貌を兼ね備えた究極の10人
【写真】女優ばりのクールな表情！ パク・ヒョンギョンが女性スパイに変身
父も「なんで？」と驚いた20ヤード “キューティフル”を日本初Vに導いた一打
【写真】超レアな肩出しドレス姿！ “キューティフル“の愛くるしい笑顔にメロメロ
韓国ツアーでは通算8勝を挙げているヒョンギョン。韓国ツアーでの「大賞（年間女王）」を目標に掲げているが、「もし優勝したら日本ツアーで戦いたい。韓国でツアー通算10勝したら日本参戦も視野に入れている」とも語っていた。今回の優勝で、JLPGAツアーへの参戦が現実となるのか、注目が集まる。キュートとビューティフルを合わせた“キューティフル”の愛称で親しまれているヒョンギョンは、その愛くるしい容姿と強さも相まって、日本では“イ・ボミ2世”との声も上がる。日本の「JLPGAブライトナー」を参考にした、韓国女子ツアーの顔となる「広報モデル」にも、8年連続で選ばれていて、かつてはイ・ボミやキム・ハヌルらも名を連ねた伝統ある称号なだけに、“イ・ボミ2世”の愛称も頷ける。広報モデルの活動は多岐にわたり、ジュニアゴルファーへの指導や大韓赤十字社の広報大使なども務める。また、今年はソウル市内の現代百貨店でフォトゾーンの設置やグッズ販売を行い、ゴルフファン以外へも広くアピールした。「ツアーの価値向上はプロの義務」と捉える高い意識と、K-POPアイドルさながらの華やかさに発信力。そして、コース上の勝負師の顔とメディアで見せる素顔のギャップこそが最大の武器だ。元韓国男子ツアーのプロゴルファーでもある父が専属キャディを務め、二人三脚で戦うヒョンギョン。さらなる活躍に期待が高まる。【プロフィール】パク・ヒョンギョン2000年生まれ、身長167cm。18年プロ入り。愛称はキュートとビューティフルを合わせた“キューティフル”。平均飛距離は240〜250ヤード。ショートゲームが得意。ツアー通算8勝。◇ ◇ ◇パク・ヒョンギョンも華麗に変身！→関連記事【美人ぞろいな韓国女子ツアーの“顔”！ 12人の「広報モデル」がキュート＆セクシーな衣装ではいチーズ】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】思わずドキッ！ コースで魅せる“キューティフル”の凛々しさ美しさ
【写真】超レアな肩出しドレス姿！ パク・ヒョンギョンの愛くるしい笑顔にメロメロ
【写真】韓国女子ツアーは美人だらけ！ 実力と美貌を兼ね備えた究極の10人
【写真】女優ばりのクールな表情！ パク・ヒョンギョンが女性スパイに変身
父も「なんで？」と驚いた20ヤード “キューティフル”を日本初Vに導いた一打