“手芸にハマる”北川景子、長女のリクエストをデザインに反映した新作ハンドメイド公開 わずか3時間で手作り「形がとってもおしゃれで上品！」「娘ちゃんは大喜びですね」
俳優の北川景子（39）が30日、自身のXを更新。「舟型ポーチのポシェットを作ってみました」「#制作時間3時間」と明かし、長女（5）のリクエストをデザインに落とし込んだ、新作のハンドメイド作品を披露した。
【写真】「形がとってもおしゃれで上品！」“娘のリクエスト”もデザインに反映した舟型ポーチのポシェット
長女の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
この日の投稿では、新たにポシェットを製作したことを報告し、「前回の綿時間の連載でBaby&Kids Handmadeさんに頂いた、オリジナルのリバティ生地を使ってみました」（※「綿時間」は、連載を務める『COTTON TIME』を指す）、「参考にした動画も、もちろんBaby&Kids Handmadeさんのものです」と説明した。
仕上がりには「かわいくできました 娘のリクエストでリボンをつけました」と満足気な様子。ストラップはまだ付けられておらず、「#ショルダーはまた百円均一で買ってこよう」と明かしていた。
コメント欄には「3時間でこんなに可愛い素敵なポシェットを作るってすごいです〜 娘ちゃんは大喜びですね」「形がとってもおしゃれで上品！」「リバティ生地可愛い」「柄がキレイです」「リボンが最高のアクセントになっていて、世界に1つだけのポシェットですね 制作時間3時間とは思えない完成度、お疲れさまでした」など、さまざまな反響が寄せられている。
北川は2016年1月、ミュージシャン・タレントのDAIGO（48）と結婚。20年9月に第1子女児（5）、24年1月に第2子男児（2）の誕生を報告した。
【写真】「形がとってもおしゃれで上品！」“娘のリクエスト”もデザインに反映した舟型ポーチのポシェット
長女の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
仕上がりには「かわいくできました 娘のリクエストでリボンをつけました」と満足気な様子。ストラップはまだ付けられておらず、「#ショルダーはまた百円均一で買ってこよう」と明かしていた。
コメント欄には「3時間でこんなに可愛い素敵なポシェットを作るってすごいです〜 娘ちゃんは大喜びですね」「形がとってもおしゃれで上品！」「リバティ生地可愛い」「柄がキレイです」「リボンが最高のアクセントになっていて、世界に1つだけのポシェットですね 制作時間3時間とは思えない完成度、お疲れさまでした」など、さまざまな反響が寄せられている。
北川は2016年1月、ミュージシャン・タレントのDAIGO（48）と結婚。20年9月に第1子女児（5）、24年1月に第2子男児（2）の誕生を報告した。