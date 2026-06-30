六義園徒歩2分・顔認証で鍵不要！ BRI「ガリシアレジデンス文京六義園」

記事ポイント 六義園まで徒歩2分・駒込駅徒歩4分の希少な文京区本駒込立地顔認証システム「FreeiD」で鍵不要、24時間セキュリティも完備全住戸Wi-Fi標準装備、1DK〜2LDKの32戸が2026年7月上旬入居開始 六義園まで徒歩2分・駒込駅徒歩4分の希少な文京区本駒込立地顔認証システム「FreeiD」で鍵不要、24時間セキュリティも完備全住戸Wi-Fi標準装備、1DK〜2LDKの32戸が2026年7月上旬入居開始

BRIは、東京都文京区本駒込に開発を進めていた新築分譲マンション「ガリシアレジデンス文京六義園」の販売を開始しました。

2026年6月8日に竣工し、2026年7月上旬から入居が始まります。

BRI「ガリシアレジデンス文京六義園」

物件名称：ガリシアレジデンス文京六義園所在地：東京都文京区本駒込交通：東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩4分／JR山手線「駒込」駅 徒歩6分／都営三田線「千石」駅 徒歩9分構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上12階建総戸数：32戸間取り：1DK・2DK・2LDK専有面積：28.34m²〜57.00m²竣工日：2026年6月8日入居開始予定：2026年7月上旬

BRIは東京都心で「GALICIAマンションシリーズ」を自社開発から管理まで一貫して手がけており、「ガリシアレジデンス文京六義園」はシリーズ最新物件として文京区本駒込に誕生しました。

六義園を身近に感じる希少な立地

国の特別名勝に指定されている「六義園」まで徒歩2分という立地に建てられています。

江戸時代から受け継がれる名庭園の緑が徒歩圏内にある一方、JR山手線「駒込」駅へは徒歩6分でアクセスできます。

駒込エリアは六義園のほか旧古河庭園などの文化資産に囲まれており、文京区ならではの落ち着いた街並みのなかで都心主要エリアへ軽快に移動できます。

顔認証システム「FreeiD」を備えたエントランス

エントランスには顔認証システム「FreeiD（フリード）」が採用されており、鍵を取り出すことなく入館できます。

24時間セキュリティシステムと防犯カメラも設置されているため、帰宅時間を問わず安心して使えます。

全住戸にはWi-Fi環境が標準装備されており、入居後すぐに在宅ワークや動画配信サービスを利用できます。

六義園の緑と都心アクセスを両立した立地で、顔認証システムによる鍵不要の入館と24時間セキュリティが日常の出入りを快適にします。

全住戸にWi-Fiが標準装備されているため、引越し直後からデジタル環境をそのまま使い始められます。

ガリシアレジデンス文京六義園の紹介でした。

よくある質問

Q. 最寄り駅と徒歩分数はどのくらいですか？

A. 東京メトロ南北線「駒込」駅が徒歩4分、JR山手線「駒込」駅が徒歩6分、都営三田線「千石」駅が徒歩9分です。

Q. 間取りと専有面積のラインナップはどうなっていますか？

A. 1DK・2DK・2LDKの3タイプで、専有面積は28.34m²から57.00m²です。

Q. エントランスのセキュリティはどのような仕組みですか？

A. 顔認証システム「FreeiD（フリード）」を採用しており、鍵を取り出すことなく入館できます。24時間セキュリティシステムと防犯カメラも設置されています。

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