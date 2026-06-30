英国だけの“グリーンのGT3”

ポルシェの英国法人ポルシェカーズGBは2026年6月17日、英国上陸75周年を記念した特別限定モデル「911 GT3 アールズコート51エディション」を発表しました。

2026年は、1951年の「アールズコート・モーターショー」にポルシェ車が初めて到着してから75周年の節目です。これを称え、シュトゥットガルトのポルシェ・エクスクルーシブ・マニュファクチャーと共同で、わずか51台だけが限定生産されます。

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ベースは「911 GT3ツーリングパッケージ」で、特別開発のボディカラーや専用インテリア、そして1951年のアールズコートで披露された「356クーペ」から着想を得た数々のディテールが与えられています。

開発では、オリジナルの356との結びつきを重視して911が選ばれ、ターボやRSのような派手なモデルは除外。356が確立した“ドライバーとの一体感”という伝統を重んじ、MTが重要な要素とされました。

最大の見どころが、専用開発のボディカラーです。新しいペイント・トゥ・サンプル・プラスの「アールズコート・グリーン・メタリック」で仕上げられ、1951年にロンドンで展示された356クーペの1台に着想を得ています。

アルミニウムのフレークを配合し、光の当たり方で色合いが変化します。当時の356へのオマージュであると同時に、英国モータースポーツを象徴する“ブリティッシュ・レーシング・グリーン”をも想起させる色です。

エクステリアには、356を思わせる装飾が散りばめられます。フロントボンネットのストライプ、ドアミラー、ドアハンドルはブリリアントシルバーで仕上げられています。

GT3用アルミホイールは、アールズコート・グリーン・メタリックにブリリアントシルバーのファインライン（細いライン）を組み合わせた2トーン仕上げで、センターキャップにはカラーのポルシェクレストが入ります。ブレーキキャリパーはハイグロスブラック仕上げです。

リアリッドグリルには専用の「アールズコート51」バッジが備わり、356のボディを製造したロイター社のロゴから着想を得ています。

インテリアもまた、356へのオマージュにあふれます。ナイトグリーンとチョークベージュの2トーンレザーにナイトグリーンのステッチを組み合わせ、シートバックパネルにはナイトグリーンのレザーとパルダオウッドのインレイを採用。パルダオウッドのトリムはダッシュボード、ドア、センターコンソールにも続き、シフトレバーもウッド仕上げです。

シートには、18ウェイ電動調整式のアダプティブスポーツシートプラスを採用。チョークベージュのレザーにコーデュロイのインレイ、ナイトグリーンのパイピングを組み合わせ、当時の素材使いを現代的に再解釈しています。

細部にもこだわりが光ります。運転席側のダッシュボードサイドパネルには、356のシルエットとともに「driving in its purest form（最も純粋な形での運転）」という、当時の356のマーケティングから翻訳されたタグラインがエンボス加工で記されています。

ブラックレザーのサンバイザーには、それぞれユニオンジャックのモチーフがエンボス加工されています。ヘッドレストには「Earls Court 51」ロゴがエンボスで配されます。

パワーユニットは最高出力510馬力・最大トルク450Nmを発生する4リッター水平対向6気筒自然吸気エンジンを搭載し、独特のサウンドを響かせます。トランスミッションは6速MTを基本とし、7速PDKも追加費用なしのオプションとして選べます。

性能面では、MT仕様で0-62mph（約100km／h）加速を3.9秒、最高速度194mph（約312km／h）を実現します。PDK仕様では0-62mph加速3.4秒、最高速度193mph（約311km／h）とされています。

オプションは限られ、MTまたはPDKの選択と、レザー仕上げのフロントラゲッジコンパートメントが用意されます。後者は手作業で仕立てられ、最大30時間を要するとされています。

付属品も充実しており、専用のポルシェデザイン製クロノグラフ、ナイトグリーンのレザー製ウィークエンダーバッグ、1／18スケールのモデルカー、製作の過程を記録した書籍が付属します。

価格は25万1951ポンド（約5390万円 ※2026年6月下旬時点）からです。英国向けに51台が用意されます。

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1951年に英国へ初めて到着した356へのオマージュを随所に込めた911 GT3 アールズコート51エディション。アールズコート・グリーンや356由来の意匠、6速MTを主役とした構成など、英国限定51台ならではの特別感を凝縮した1台です。