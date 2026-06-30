◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。1―1の後半アディショナルタイムにブラジルの勝ち越しを許した。そのまま1―2で逆転負けを喫し、ベスト32で敗退。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

MF伊東純也（ゲンク）はシャドーの位置で先発。敵陣で仕掛け、ペナルティーエリア手前でファウルをもらう場面もあったが、試合の大半はFWビニシウス（Rマドリード）らに対する守備に追われる内容となった。後半劣勢に陥った要因を「たぶん（ボランチの）カゼミロが前に上がって、サイド2枚が出て、センターバックのところからクロスをどんどん上げていこうみたいな感じでやってて、シンプルにやられてしまったというのはあった」と説明。「センターバックのところにプレッシャーをかけようと思ったんですけど、（堂安）律のところでサイドバックとビニシウスがいて2対1になってたんで、中を消しながらサイドに出たところに行こうというところで、センターバックがフリーで持つ時間が増えてしまった」と解説した。

手応えを問われると「良い守備から良い攻撃というのはできていたところもありますし、プラジル戦の前半は良かった。後半、入れられてしまってからは良い守備から良い攻撃はできてなかった」とキッパリ。次回大会への自信につながるかとの問いには「まだ何も考えてないっすね。W杯はもう年齢的に厳しいだろうというコメントもあったけど、そんなことは全然ないんじゃないかなって思ってる。まあ1年1年しっかり、とりあえずやってこうかな」と答え、「引退するとかは全然思いはない。自分からやめるという選択肢はないし、使えなくなって呼ばれなくなるぐらいがちょうどいいかな。自分ができなくなって、使えないと思ったらやめます」と現役生活の完全燃焼への思いを口にした。