元ＫＡＴ−ＴＵＮで俳優の亀梨和也（４０）と、タレントで俳優の田中みな実（３９）が結婚することが２９日、双方の公式サイトで発表された。さらに田中が第１子を妊娠していることも明かされた。２人は、２０２４年１月に真剣交際が発覚。世間の羨望の的だったビッグカップルが愛を深め、ついにゴールインを果たした。

昼下がりの列島が、ビッグカップルのゴールインに祝福ムードに包まれた。

まずは亀梨がファンクラブサイト内で報告。その後、双方の公式サイト内で２人の連名で文書を掲載した。「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっております」と明かした。

２人は同じ１９８６年生まれで、２３年９月に発売された美容雑誌「ＭＡＱＵＩＡ」（集英社）の１１月号で特集された対談をきっかけに意気投合。２４年１月に一部週刊誌の報道で交際が発覚した際には、亀梨の所属事務所がデイリースポーツの取材に対して「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいております」と交際を否定しなかった。

意気投合した「美容」は互いに突き詰めている分野だ。メークなどのスキンケアだけにとどまらず、美容ルーティンや自身のインナーケアなども公開。高い美容意識を持ち、女性からの高い支持を誇る。一方の亀梨も自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでスキンケア法や美容室ルーティンなどを公開。こだわりを積極発信している。美容に対する価値観の合致が、親交が深まっていった１つの要因の可能性が高い。

交際発覚後には２４年４月期のテレビ朝日系ドラマ「Ｄｅｓｔｉｎｙ」で共演。交際が発覚したカップルが同じ作品に出演することは異例で大きな話題を生み、制作発表会見では、優しいまなざしで見つめ合うひと幕もみられた。

亀梨は２１日放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜、後１０・００）に出演。結婚願望について問われ「２０代の頃からあります。子供好きだし」と告白。「いつかは自分もという思いはある」と続けていた。そこから１週間後の幸せな発表。２人は「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人の在り方を大切にしながら、より一層精進します」と決意をつづった。

◆亀梨和也（かめなし・かずや）１９８６年２月２３日生まれ。東京都出身。９８年に事務所入り。ＫＡＴ−ＴＵＮでは赤西仁と２トップを務める。０５年にドラマ「ごくせん」でブレーク。山下智久とのユニット「修二と彰」でリリースした「青春アミーゴ」がミリオンセラーを記録。野球経験を生かし「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（日テレ系）でキャスターも務める。２５年３月３１日のＫＡＴ−ＴＵＮの解散をもってＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所した。

◆田中みな実（たなか・みなみ）１９８６年１１月２３日生まれ、埼玉県出身。２００７年にミス青山学院で準ミス選出。０９年にＴＢＳ入社。「サンデージャポン」「爆報！ＴＨＥ フライデー」などの人気番組を担当。１４年にフリー転身。数多くの女性誌にモデルとして登場。１９年、フジテレビ系ドラマ「絶対正義」で本格的に俳優デビュー。２１年に「ずっと独身でいるつもり？」で映画初主演、２３年に「悪女について」でドラマ初主演を果たすなど、幅広く活躍している。

◆ＫＡＴ−ＴＵＮそれぞれの道で活躍 亀梨は幸せのゴールを果たしたが、他のメンバーも充実の日々を歩んでいる。上田竜也はＫＡＴ−ＴＵＮ解散後もＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴに籍を残したままソロ活動。来年１月から大阪、東京で上演する「三銃士：Ｒｅｂｏｒｎ」でミュージカル初主演を務めることが発表済み。舞台を中心にバラエティーなどでも活躍している。２４年に笹崎里菜さんと結婚した中丸雄一も、同事務所に籍を残したまま活動。１４日には、かつてレギュラー出演していた日本テレビ系「シューイチ」にＶＴＲ出演を果たした。一方、解散前から事務所を離れていた赤西仁と田口淳之介は、それぞれアーティスト活動やＳＮＳを中心に活躍している。