県西部、美馬市のとある場所に、歴史の謎が残された知られざるスポットがあります。



今回も私、森本が訪ねてきました。



美馬の歴史ミステリーに迫ります。

最初に訪ねたのは、美馬市美馬町の戦国時代の痕跡が残る場所。



（森本アナウンサー）

「こちらで待ち合わせをしていまして、おはようございます」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「おはようございます」

案内をしてくれるのは、美馬市教育委員会で文化財などを担当している、小島靖彦さん。



神奈川県出身で、奈良で考古学を学んだエキスパートです。



（森本アナウンサー）

「なんですかここは？」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「重清城の跡になります」



（森本アナウンサー）

「重清城址？」

美馬市の指定文化財「重清城跡」です。



城と言えば石垣と天守閣をイメージする人が多いと思いますが、実戦では、建物の周りに「土塁」と呼ばれる土の防壁を築く方式が主流でした。



ここ「重清城跡」は戦国末期、土佐の長宗我部氏が阿波へと侵攻した際、攻防戦も繰り広げられたという歴史の舞台でもあります。

（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「この奥に石組みの井戸が残っている」



（森本アナウンサー）

「ここ広いですね、向こうからだとわからない」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「（遺跡は）奥の方に広がっている」



（森本アナウンサー）

「こんなに開けているんだ、この中に井戸がある？ 」

（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「自然の石を使って、井戸が作られている」



（森本アナウンサー）

「400年以上経っても、保存状態が良好なんですね」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「石垣も崩れていない」



（森本アナウンサー）

「中世の城郭の中で、井戸がきれいに残っているのって、あんまりないんですか」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「少ないですね。なので、こちらがとても珍しい」

（森本アナウンサー）

「次は、どこに連れていってくれるんですか 」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「次は伊射奈美（イザナミ）神社に」

（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「イザナギとかイザナミは国生みの神、いろんな神様を生んだとか言われている」

「延喜式（えんぎしき）に書かれた伊射奈美神社は、阿波の国の美馬郡に一つしかない」

「延喜式」とは、今から1100年ほど前に編纂された、当時の法律を書いた本。



中には、全国にあった神社の名前も記されていて、当時イザナミの名前が付く神社は全国2861社のうち、阿波の国・美馬郡にしかありません。



現在、美馬市には2つの伊射奈美神社が存在しますが、どちらが「延喜式」に記された伊射奈美神社なのかは、分かっていないんだそうです。



それでも国生みの女神の名を持つ神社は、県外からツアー客が訪れるほどの隠れた名所なんだとか。

かつては吉野川の中洲にあり、北岸へと移設された伊射奈美神社の一つを訪ねました。



（森本アナウンサー）

「風格がありますね、すばらしい」

「移転したといっても、もともとこちらに鎮座していたという感じもします」

（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「イザナギはいくつかあるが、イザナミと言ったら美馬しかない」



（森本アナウンサー）

「なぜなんでしょう」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「美馬は古代から栄えていたので、それが関係しているのかもしれない」

最後に向かったのは、美馬市穴吹町の山の中。



車一台がやっと通れる、未舗装の道を進みます。



（森本アナウンサー）

「だいぶ涼しい」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「寒いくらいです」



（森本アナウンサー）

「寒いですね、まだまだ」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「まだまだ、これから歩きます」



（森本アナウンサー）

「何分くらい」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「15分くらい」



ここからは、歩いて山を登ります。



急な勾配、荒れた足元、文字通りの獣道です。

（森本アナウンサー）

「もう、なかなかしんどい」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「角度がきつい」



（森本アナウンサー）

「普段誰が通るんですか」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「参拝者とか」



（森本アナウンサー）

「参拝者はどこに行ってる、今」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「石尾神社へ」



（森本アナウンサー）

「神社」



道なき道を行くこと約15分。



ようやく目的の場所にたどり着きました。



（森本アナウンサー）

「到着？」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「到着です」



（森本アナウンサー）

「めちゃくちゃ大きいですね」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「着きましたね、石尾神社です」



（森本アナウンサー）

「すごいな」

石尾神社は、古代の祭祀場と考えられている場所です。



美馬市の指定文化財で、国内でも珍しい板状の岩を立てて並べた境界「磐境（いわさか）」があります。



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「金の鶏の風穴に行きます」



（森本アナウンサー）

「金鶏の風穴って、あの金鶏の風穴！すごい、感動」

風穴の中には清水があり、そのさらに奥にある金の鶏の像に触れると、剣山に移動できるという言い伝えがあります。



伝説を確かめに行きました。



（森本アナウンサー）

「ここはもう余裕なんですけど、冷たい風が吹いてきます」

「行けるかもしれないけど怖い、行けない、挟まりそうで」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「金の鶏はいました？」



（森本アナウンサー）

「見えない、行きたいけど戻れなくなりそう」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「見てください、これが」

（森本アナウンサー）

「こんなに大きいのが、まだ上に、すごい」



神社のもっとも奥まった場所には、見る者を圧倒する巨石が鎮座します。



自然が信仰の対象だった時代、ここは神が降臨する場所、「磐座（いわくら）」だったと考えられています。



（森本アナウンサー）

「私たちの前に広がっている、圧倒される」

（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「間違いなく神秘的で、恐れ多いみたいな」

「先ほどの磐境、大正時代に歴史家がここにあるというのを見つけて」

「そういう形態を見て、『古代からある祭祀跡』と言われている」



（森本アナウンサー）

「すごく貴重」



（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）

「なかなか、みなさん知らないと思います」

美馬市に残る痕跡の数々。



しかし、伊射奈美神社をはじめ、その多くは今も歴史の謎に包まれています。



最大の謎はなぜ美馬なのか。



かつて美馬とは、どんな場所だったのでしょうか。