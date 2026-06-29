6月29日、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、元KAT-TUN・亀梨和也（40）との結婚・妊娠を発表した。祝福ムードが広がるなか、発表のわずか2日前にラジオ番組で飛び出した“意味深発言”にも改めて注目が集まっている。

田中は自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）の27日放送回で、タレント・徳光正行（54）をゲストに迎え、スポーツ談義に花を咲かせた。

そのなかで「サッカーで最近めっちゃ格好いいと思う人見つけて」と切り出した田中。徳光に促されると、サッカー日本代表の中村敬斗選手（25）の名前を挙げた。

よほどお気に入りのようで、「めっちゃ格好いいの」と念を押しながら、「背が高くて顔がちっちゃくて。ファッション誌の表紙に出られて」「バランスがよくて、私インスタ見るだけのアカウント持ってるんですけど、フォローしちゃいました」などと、その魅力を熱弁していた。

中村選手は高校在学中の2018年にガンバ大阪でプロキャリアをスタート。18歳で欧州へ渡り、オランダ、ベルギー、オーストリアで実績を積み、2023年からフランスのスタッド・ランスに所属している。端正なルックスと180cmの高身長でも人気を集め、10日発売の『anan』スペシャルエディションでは、日本代表の上田綺世選手（27）とともに表紙を飾った。

また、Instagramのフォロワー数は130万人を超えており、田中が魅力を語ること自体は不思議ではない。だが、ネット上で話題になったのは、その直前の一言だった。

「中村選手の名前を出す前、田中さんは『（言って）いいよね？私、狙ってないからね？狙ってないし、そういうあれじゃなくて』と前置きしていました。自身のキャラクターを意識し、炎上を避けるための“予防線”だったのかもしれません。ただ、中村選手とは14歳差ということもあり、SNSでは《逆の立場なら問題視される》《ご時世に合わない》など、違和感を示す声も上がっていました」（芸能ライター）

ところが、その2日後に飛び込んできたのは、亀梨との結婚・妊娠発表だった。

すると、Xでは、ラジオでの発言を振り返る投稿が相次いでいる。

《別に狙ってはないよ？笑 みたいに言ってると思ったら亀梨和也との結婚発表してて横転》

《余裕のよっちゃんで、中村敬斗発言だった訳か》

《田中みな実氏の中村敬斗を褒めるラジオでの発言、盛大なブラフだったのか… おめでとうございます》

《水面下では、ちゃんと相手がいて結婚する田中みな実さんさすがです》

当時は物議を醸した“意味深発言”も、結婚・妊娠発表を経た今では、まったく違う意味合いで受け止められているようだ。