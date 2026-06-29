6月28日放送のテレビ東京の大型音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』に、同局の新人アナウンサーである北川莉央アナ（22）が登場。記念すべき地上波デビューを果たしたのだが、一部で波紋を広げている。

北川アナといえば、’19年にハロー！プロジェクトの人気グループ「モーニング娘。」に加入し、人気メンバーとしてアイドル活動に勤しんだ後、’25年にハロー！プロジェクトから卒業し、’26年4月からはテレビ東京に入社し、同局のアナウンサーとして活動をしている。

そんな北川アナは『テレ東音楽祭』で、音楽特番（テレビ東京系）に出演し、中継コーナーを担当。「テレビ東京新人アナウンサーの北川莉央です。アナウンサーとして地上波は今日が初めてなので、とても緊張しています」と初々しくあいさつした。

そして、“初仕事“として曲振りを担当したのが、北川の古巣「ハロー！プロジェクト」所属のJuice=Juice。「盛れ！ミ・アモーレ」を紹介し、古巣との“共演”が実現した。Xでは《並んでた！！》《一緒に映ってたね！》と歓迎する声が上がる一方で、こんな複雑な声も……。

《北川莉央がハロメンに絡んでくるのグロいからやめてほしい。。。》

《北川莉央の自己紹介をJuice=Juiceの歌唱寸前で入れてくるなんて… ハロオタにテレ東は喧嘩売ってるのか、と言いたい…》

《juice=juiceの曲ふりが北川なのはほんとに酷い。気まずいだろうがよお》

《テレ東の炎上商法にJuice=Juiceを使われたの最悪すぎる ジュースがせっかく頑張ってきて地上波の音楽番組に出られるようになったのに北川とテレ東に台無しにされた》

《現役ヲタの人たち、北川フリのjuiceとか許されるんか？》

いわゆる“ハロオタ”から不興を買ってしまった背景には、北川の過去の“不祥事”が影響しているようだ。

「北川さんはモーニング娘。在籍中だった昨年4月、自身の裏アカウントとされるSNSから《牧野このツインテールで電車乗ってきた怖》《まじで生田早く辞めてくんねえかな》など、メンバーへの悪口を書き込んだ投稿が流出するという騒動がありました。

北川さんはその後、”友人との個人的なやり取りだった”との主旨の説明をした上で、《私のしてしまったことは、決して許されるものではありません。深く反省しています》と投稿を認めて謝罪。しかし騒動は収まらず、謝罪から3日後に活動休止が発表され、そのままグループを卒業しました。そうした経緯があるだけに、ハロプロの現役グループを紹介する役回りに違和感を覚えたファンも少なくなかったようです」（芸能ライター）

一方で、批判の矛先を北川本人というより、番組演出や局側の判断に向けた声も多い。

《もはや北川が無理というよりもテレ東のやり方が無理 男がいたとかはおいておいても、メンバーの悪口を言ったり障害者を揶揄する内容書いてた人をアナウンサーにして、話題作りのためにjuiceの晴れ舞台で絡ませる 怖すぎるふつうに》

《私北川本人の事は好きだよ ちゃんと推してた 歌も好きだった けどさ、Juice=Juiceとぶつけてくるテレ東のやり方に不満なんだよね》

《テレ東は鬼なんかw 牧野の卒業云々に北川アナの事ぶっ込んで、地上波初アナウンサーの仕事にJuice=Juiceぶつけてさぁ》

「当然ながら、こうした演出に新人アナウンサーである北川さん本人の決定権があるはずもなく、局側の演出によるものと考えられます。元モーニング娘。という経歴の北川さんに、同じハロプロ所属のJuice=Juiceを紹介させることで話題になるでしょうし、ネットニュースなどでも多数取り上げられ、注目を集めました。

ただ、過去の騒動はファンの間では記憶に新しく、ネガティブな反応も少なくはありませんでした。北川さんのデビュー戦を盛り上げるための”話題作り”の演出のつもりが、裏目に出てしまったということではないでしょうか」（テレビ局関係者）

結果的に大きな話題にはなったものの、狙い通りとは言い切れない“デビュー戦”となってしまったようだ。