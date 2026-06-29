ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）でのデビューをめざすハロプロ研修生が、28日、東京・Zepp DiverCity(TOKYO) で定期公演＜Hello! Project 研修生発表会2026 6月〜若葉〜＞を開催。大阪、愛知公演を終えた最終日の東京・昼公演をオフィシャルからのレポートでお届けする。

当日はハロプロOGで元℃-uteの中島早貴がMCを務め、大坪茉乃・吉田光里・服部琉愛・坂本葵花・鈴木もあ・石川華望・青木優奈・根本花凛・宮粼理帆・大野愛莉・樋口愛海・染谷彩良・鈴木琴美・斎藤ゆり夏・山本はな・岸田桃果・田村梛々・長井莉依那・坂田しおり・佐藤絢音・苅部咲良・佐伯詩春の研修生22名がパフォーマンスに参加した。

今月16日にBEYOOOOONDSへ加入した大坪、24日にモーニング娘。’26へ加入した鈴木と石川は、すでに各グループでのお披露目を果たしており、東京公演が研修生として最後のステージとなった。

公演中盤では、5月に行われた研修生のイベント「春の公開実力診断テスト」の受賞者が、イベント当日と同様のセルフプロデュースによる衣装を着てステージに立ち、ソロパフォーマンスで会場を盛り上げた。

昼公演では、審査員特別賞「宮本佳林＆稲場愛香賞」を受賞した宮粼がJuice=Juiceの「私が言う前に抱きしめなきゃね」、歌唱賞を受賞した大坪がJuice=Juiceの「Fiesta!Fiesta!」をパフォーマンス。

なお、夜公演では、審査員特別賞「中島早貴賞」を受賞した吉田がモーニング娘。の「Only you」、ダンス賞を受賞した鈴木が℃-uteの「Love take it all」を披露し、最優秀のベストパフォーマンス賞を受賞した石川は、両公演でOCHA NORMAの「女の愛想は武器じゃない」を披露した。

MCでは受賞メンバーへのインタビューも行われ、昼公演では大坪をフィーチャー。中島と観客からBEYOOOOONDSへの加入を祝福された大坪は「ありがとうございます！」と感謝した。5月のイベント「実力診断テスト」のステージでは、自身の好きな色「緑」のペンライトの光を前に「楽しすぎてニコニコが抑えられない場面も多々あったので、これからはカッコいい表情を研究できたらなって思ってます」と宣言。イベント後にはご褒美として「アイスクリームを好きなだけ買ってもらいました」と話し、1日で「食べきりました」とほがらかに伝えた。イベント本番に備えて「緊張しやすいので、未来の私に向けて『頑張ってね』っていう動画を撮った」と笑顔で明かした。

中央に花道が伸びたステージでパフォーマンスを展開した本公演は「Crying」でスタート。メンバーの組み合わせも様々に「バブってらんない夢がある！」や「彼女になりたいっ！！！」などを歌い上げた。

序盤のMCでは、今月加入してまもない山本はなも自己紹介し、初ステージで元気よく挨拶。中盤のMCでは、今年4月に加入した研修生の個性を掘り下げ、メンバーのフレッシュな回答に「かわいい！」と歓声を上げた中島は「初々しいね、本当に。私は8歳でハロー！プロジェクトに入ったんですけど、この（流暢な）ペースで答えられなかったですもん。だから、今の子は本当すごいなって尊敬しちゃいます」と感心した。

■＜Hello! Project 研修生発表会2026 6月〜若葉〜＞公演詳細

6/28(日)Zepp DiverCity(TOKYO) (東京)

出演：ハロプロ研修生

大坪茉乃・吉田光里・服部琉愛・坂本葵花・鈴木もあ・石川華望・青木優奈・根本花凛・宮粼理帆・大野愛莉・樋口愛海・染谷彩良・鈴木琴美・斎藤ゆり夏・山本はな・岸田桃果・田村梛々・長井莉依那・坂田しお り・佐藤絢音・苅部咲良・佐伯詩春

MC：中島早貴 ■映像配信情報

Hello! Project 研修生発表会2026 6月〜若葉〜

視聴期間：7月10日（金）18時〜8月2日（日）23時59分

販売期間：7月7日（火）18時〜8月2日（日）20時

視聴チケット料金：\3,500（税込・一般価格）

購入は「HELLO! PROJECT STREAM」から

https://helloproject-stream.com/

■ハロー！プロジェクトオープンキャンパス開催情報

「ハロー！プロジェクト体験レッスン2026」

〈応募対象〉小学4年生〜高校2年生までの女性

〈申込締切日〉6月30日（火）

https://helloproject.com/helloprokenshusei/event/b098418b4ea3a22c6a3692bbded80ad26eb07c073aff6c9c57d37ed8be 1a228f/ ■番組情報

『Hello! Music Lab。』

テレビ東京毎週月曜25:00〜25:30

BSテレ東毎週日曜25:00〜25:30

ラジオ日本『Hello! SATOYAMA&SATOUMI Club〜Next〜毎週日曜24:30〜25:00

e-radio (FM滋賀) 『キャッチ！』毎月第4水曜14:00〜18:00