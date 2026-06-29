YouTubeチャンネル「hack car channel」が、「【まじいい】e-powerプロがデリカミニに乗ってみたら・・」を公開した。元電気エンジニアのたか氏が、三菱の軽SUV「デリカミニ」の最上級グレード（T Premium 4WD）に試乗し、その圧倒的な乗り心地や先進機能について語っている。

たか氏は、デリカミニの最大の魅力として「圧倒的な乗りやすさ」を挙げる。荒れた路面やマンホールを通過した際の衝撃を「シンプルにいなしてくれている」と高く評価。専用開発されたショックアブソーバーの恩恵により、不快な上下の揺れがマイルドに抑えられている点に感動した様子を見せた。

また、従来のマイルドハイブリッドが廃止され、純ガソリン車となった仕様変更に対しても「純ガソリン車でよかった」と太鼓判を押す。ターボエンジンの力強さにより、2000回転程度で十分な加速が得られると断言した。さらに、ブラシレスモーターの恩恵で「尋常じゃないくらい回る」と驚くほど軽快なステアリングや、遮音ガラスによる高い静粛性など、軽自動車の枠を超えた走行性能を絶賛している。

一方で、静電タッチ式のエアコンパネルについては「ブラインド操作ができない」と弱点を指摘しつつも、新たに搭載された「Googleインフォテインメント」の音声操作を利用することでカバーできると実演を交えて解説した。オプション込みで300万円を超える価格設定にも触れた上で、それでも「車両の価値はある」と結論付けている。先進的な装備と快適な乗り心地を備えたデリカミニは、価格以上の満足感をもたらす一台と言えそうだ。

YouTubeの動画内容

01:44

「圧倒的な乗りやすさ」段差をものともしないサスペンション
07:39

マイルドハイブリッド廃止でも「純ガソリン車でよかった」と語る意外な加速力
10:36

「尋常じゃないくらい回る」驚きのハンドリング性能
22:31

弱点として挙げた「エアコン操作」と音声操作による解決策
25:09

オプション込みで300万円超えの価格設定に対する総評

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