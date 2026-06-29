ココリコ遠藤の妻、突然の“首のしこり”に不安＆病院受診へ
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが27日、オフィシャルブログを更新。首に痛みを伴うしこりが見つかり、慌てて病院を受診したことを明かした。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
この日、まさみさんは「初」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「化粧しようとしたら 首になんかある！」と切り出し、「触ったら コリコリして めちゃ痛い」「しかも３つあるw」と首に複数のしこりを見つけたことを報告。「首にしこりで チャッピーに聞いたら 癌 なんてワードも出てきた」と不安になり、「速攻で病院行った！」と振り返った。
超音波検査を受けた結果については、「今のところは 良性のしこり だと思われる」と説明。医師からは「頸部のリンパ管にウィルスなどが入り込んで リンパ節が腫れてるんじゃないか？」との見解を伝えられたことを明かした。
一方で、２日前にママ友とのランチ帰りに小さな蜂に首を刺されていたことも告白。「人生初w」と振り返り、「針も刺さっていなかったし 少し冷やしたら 腫れも引いたから 病院も 行かずに過ごしていたら こんなに、赤くなってた」と蜂に刺された跡の写真も公開。
医師からは、蜂に刺されたことがリンパ節の腫れに影響している可能性もあると説明を受けたといい、「蜂 怖すぎる」と心境を吐露。さらに、「抗生剤を飲んでしこりや腫れが 引いたら大丈夫だけど もし治らなかったら 大学病院とかで検査した方がいいって」と経過観察となったことも明かした。
最後は、「変な病気だったらどうしよー」「子供たち残して まだ死ねないーー」と母親としての率直な思いをつづり、ブログを締めくくった。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
この日、まさみさんは「初」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「化粧しようとしたら 首になんかある！」と切り出し、「触ったら コリコリして めちゃ痛い」「しかも３つあるw」と首に複数のしこりを見つけたことを報告。「首にしこりで チャッピーに聞いたら 癌 なんてワードも出てきた」と不安になり、「速攻で病院行った！」と振り返った。
一方で、２日前にママ友とのランチ帰りに小さな蜂に首を刺されていたことも告白。「人生初w」と振り返り、「針も刺さっていなかったし 少し冷やしたら 腫れも引いたから 病院も 行かずに過ごしていたら こんなに、赤くなってた」と蜂に刺された跡の写真も公開。
医師からは、蜂に刺されたことがリンパ節の腫れに影響している可能性もあると説明を受けたといい、「蜂 怖すぎる」と心境を吐露。さらに、「抗生剤を飲んでしこりや腫れが 引いたら大丈夫だけど もし治らなかったら 大学病院とかで検査した方がいいって」と経過観察となったことも明かした。
最後は、「変な病気だったらどうしよー」「子供たち残して まだ死ねないーー」と母親としての率直な思いをつづり、ブログを締めくくった。