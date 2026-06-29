渡辺大河が4つの視点で挑戦を問う！ FMヨコハマ『夢をひらく時間』7月2日放送開始

記事ポイント 渡辺大河が毎週木曜朝5時からFMヨコハマで15分の対談番組を開始実業・教育・文化・技術4領域の視点からゲストの挑戦の物語を引き出すradiko・Podcastなど放送後もアクセスできる多チャンネルで展開 渡辺大河が毎週木曜朝5時からFMヨコハマで15分の対談番組を開始実業・教育・文化・技術4領域の視点からゲストの挑戦の物語を引き出すradiko・Podcastなど放送後もアクセスできる多チャンネルで展開

ストラクは、同社代表の渡辺大河がパーソナリティを務める新ラジオ番組『夢をひらく時間』を、2026年7月2日よりFMヨコハマ（84.7MHz）で放送開始します。

毎週木曜 朝5:00〜5:15の15分間、各界で挑戦を続けるゲストを迎え、夢の原点や葛藤、一歩を踏み出すための思考と行動を語り合う対談形式の番組です。

FMヨコハマ『夢をひらく時間』7月2日放送開始

番組名：夢をひらく時間（パーソナリティ：渡辺大河）放送局：FMヨコハマ（84.7MHz）放送開始日：2026年7月2日（木）放送枠：毎週木曜 朝5:00〜5:15（15分）番組コンセプト：誰かの夢が、あなたの一歩になる二次展開：radiko・Podcast・SNS（ショート動画）等で順次配信予定番組公式サイト：公式サイト

FMヨコハマは神奈川県を主な放送対象エリアとするFMラジオ局です。

『夢をひらく時間』は、実業・教育・伝統文化・テクノロジーという4領域を横断する渡辺大河が、各界で挑戦を続けるゲストとの対談を通じて、リスナー一人ひとりが自らの人生に重ねられる等身大の挑戦の物語を届ける番組です。

番組が生まれた背景と多チャンネル展開

経済の不確実性やAIによる職業観の急速な変化など、将来への漠然とした不安を抱えながらも「挑戦してみたい」という思いを持ち続ける人々が増えています。

しかし、一歩を踏み出すための具体的な手がかりや、迷いの中にある自分を肯定してくれる言葉に出会える機会は、決して多いとは言えない状況です。

『夢をひらく時間』は、こうした現代社会の課題意識を起点に企画されており、各界で実際に挑戦を続けている人々の生きた言葉を、早朝の15分という凝縮された時間にのせて届けます。

放送音源はradikoでの聴取に加え、Podcastや各種SNSプラットフォームでショート動画として継続的に展開予定で、放送日時に縛られずいつでもどこからでもアクセスできる「資産型コンテンツ」として、世代や地域を越えた長く届くメディア展開を行います。

多様なゲストと渡辺大河の視点

ゲストには著名な経営者やアスリート、クリエイター、文化人にとどまらず、地域で活動する起業家、教育の現場で次世代を育てる教育者、伝統文化を継承する職人、社会課題に向き合う実践者など、多様な背景を持つ人々を毎週迎えます。

一見華やかなキャリアの裏側にある葛藤、最初の一歩を踏み出した瞬間の心境、夢を動かし続けるための思考法や行動原理を、渡辺大河が自身の複合的な視点を交えながら紐解いていきます。

実業家として積み重ねてきた経営の知見

渡辺大河は30歳でフランチャイズビジネスに参入して以来、産直海鮮居酒家「浜焼太郎」の全国116店舗への拡大や北海道物産店「北海道うまいもの館」のFC展開、M&Aによる事業売却までを手掛けてきた連続起業家です。

現在は和菓子事業を主軸に据え、「京都利休の生わらび餅」「菓匠六雁」のフランチャイズ加盟契約数は250者以上に達しています。

モンドセレクションでは和三盆生わらび餅（常温・冷凍）および沖縄波照間産黒糖生わらび餅で金賞を受賞し、着色料や保存料を使用せずに生わらび餅の賞味期限を延長する独自技術の開発にも成功しています。

教育者・和菓子文化の継承者として

大学では「経営×AI」を主担当科目として教壇に立ち、マレーシアの大学など国内外の数多くの教育機関でも講義の機会を持っています。

「才能のない人はいない。引き出す人に出会えていないだけ」という教育理念のもと、産学連携プロジェクトや学生による事業提案演習を取り入れた実践的な人材育成に取り組んでいます。

2022年には国際和菓子協会を設立し、後継者不足に直面する和菓子職人への支援、海外展開を目指す和菓子事業者へのサポート、和菓子と日本茶文化の継承・普及啓発活動を展開しています。

マレーシアでの国際的な文化発信

同協会の手掛ける和菓子ブランドは国際食品安全規格（ISO 22000）やハラル認証を取得しており、訪日外国人や海外マーケットへのアプローチを強化しています。

マレーシアのManagement and Science University（MSU）でのInternational Industrial TalkやJapanese Sweet Lecture、Warabimochi Workshopなど、和菓子文化の国際発信活動を続けており、観光・教育・地域振興などの分野とも接続しながら活動の広がりを見せています。

プロファイリングシステム「Kizashi Series」と7月新発売プロダクト

PLMが開発するプロファイリングシステム「Kizashi Series」は、渡辺大河が長年のビジネス経験から体系化した「渡辺式プロファイリング」と、画像認識・音声解析・自然言語処理・行動データ分析を融合させた「Kizashi Core」を中核に展開しています。

2026年7月には、SNSのDM機能と連携して一人ひとりに最適化されたメッセージを配信する「Kizashi DM」と、優秀な営業担当者の応対スタイルをLINE上でデジタル再現する「Kizashi Clone」の一般販売が始まります。

2026年内にはさらに「即レスシリーズ」のリリースも予定されており、管理職の判断パターンや指示スタイルを学習させた「もう一人のあなた」として業務処理を行うシステム群が展開されます。

渡辺大河のコメント

渡辺大河は番組への思いを次のように語っています。

「経営の現場でも、大学の教室でも、伝統文化の継承の場でも、共通して感じてきたのは『一歩を踏み出せずにいる人がいかに多いか』ということでした。多くの方が、自分の中に眠る可能性に気づかないまま、あるいは気づいていても踏み出す勇気を持てないまま、日々を過ごしています。しかし私自身、複数の事業を立ち上げ、教育や文化継承の現場に身を置く中で痛感してきたのは、『才能の有無ではなく、正しい仕組みと方法、そして背中を押してくれる存在に出会えるかどうか』が結果を大きく左右するという事実です。経営者、教育者、文化継承者、技術開発者という4つの立場で培ってきた視点を総動員し、ゲストの方々の言葉の奥にある本質を、リスナーの皆さまと共に紐解いていきたいと思います」

早朝の15分から届く『夢をひらく時間』では、各界で挑戦を続けるゲストの言葉が、リスナーが翌日の一歩を踏み出すきっかけになります。

radiko・Podcast・SNSショート動画を通じて放送後も繰り返しアクセスできるため、自分のペースで言葉のアーカイブを重ねていけます。

FMヨコハマ『夢をひらく時間』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『夢をひらく時間』はいつ、どこで聴けますか？

A. FMヨコハマ（84.7MHz）で2026年7月2日（木）より毎週木曜 朝5:00〜5:15に放送します。radikoでも聴取できるほか、Podcast・各種SNSでのショート動画として順次配信予定です。

Q. 番組にはどのようなゲストが出演しますか？

A. 著名な経営者やアスリート、クリエイター、文化人のほか、地域の起業家、教育者、伝統文化を継承する職人、社会課題に向き合う実践者など、多様な背景を持つ人々を毎週迎える予定です。

Q. 渡辺大河はどのような活動をしている人物ですか？

A. 実業・教育・伝統文化・テクノロジーという4領域で活動しており、和菓子フランチャイズ事業の経営、大学での「経営×AI」授業、国際和菓子協会の理事長、プロファイリングシステム「Kizashi Series」の開発を手掛けています。

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