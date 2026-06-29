三島市出身で都内在住の経営コンサルタント、稲葉大樹さん（４９）が、エンタメ小説「大江戸フューチャーズ」（講談社）で講談社メフィスト賞を受賞し、作家デビューした。その主人公は、江戸時代の８代将軍・徳川吉宗。現代企業の経営課題の解決策を立案、実行する専門家が描いた、享保の改革の主導者の姿とは？ （取材構成・甲斐 毅彦）

経営コンサルタントの稲葉さんが小説を書くきっかけとなったのは、５年ほど前のコロナ禍だった。クライアントと会う時間よりも、家にいる時間が増える中で、自然と増えたのは読書時間。以前読んだ司馬遼太郎の作品などを読み返す日々だった。

「家で本ばかり読んでいたら自分でも書きたくなってきました。小説を書くならばトレンドを知らないと書けない。直木賞や芥川賞の受賞作、候補作を一通り買ってきて読むことから始めました。数百冊になるのかな。アイディアがいくつか浮かんだ中の一つがこれでした」

吉宗と言えば、時代劇の「暴れん坊将軍」でおなじみだ。江戸の町民社会に溶け込んで悪党どもを斬るフィクションだが、経営コンサルタントが描いた江戸中興の英主は、だいぶ視点が異なる。膨れ上がる固定費、老中たちは理想論ばかりで数字が読めない。幕府を建て直せるのか？ 頭を抱える吉宗がパートナーに選んだのは謎の忍者集団だった。その名も「今猿（コンサル）」―。

「（吉宗は）今で言うところの事業再生みたいなことをやっているので、これなら私の仕事の経験も一番生きる。江戸時代の貨幣改鋳は、金融緩和みたいなものですし、享保の改革なら皆さん知っている。テーマとしていいかな、と」

時代小説かと思いきや、「リストラ」「コストカット」「インセンティブ設計」なんて言葉も飛び出す。第４章の「大江戸バズーカ」は、近年の「異次元の金融緩和」をなぞらえたようだ。唯一無二のファンタジーが評価されて「面白ければなんでも」と幅広いエンタメ作品を公募する新人賞「講談社メフィスト賞」の受賞作となった。

「結構書くときは楽しい。プロットを作っている時が一番楽しいですかね。こんなことがあったら面白いな、と勝手に考えて…」

次の刊行予定は尾張の織田信長を主人公にした「信長インペリオ」。伊豆、駿河、遠江を擁した故郷・静岡を舞台にした作品にも期待したいところだ。

「ネタはいろいろありますね。地元だとありがたみがなかなか分からないんですが…」

◇稲葉 大樹（いなば・たいき）１９７７年６月２日、三島市出身。４９歳。日大三島高、早大理工学部卒。同大学院理工学研究科修了後、投資ファンド会社、コンサルタント会社を経て独立。趣味のブラジリアン柔術は世界大会に３度出場し、３位入賞歴がある。