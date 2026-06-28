たくみ先生（臨床栄養医学士）が、YouTubeチャンネル「たくみ先生のダイエット教室」で「【夏までに2ヶ月-7kg】脂肪とおさらばできる神習慣7選｜運動なしで痩せる1日ルーティン」と題した動画を公開した。動画では、運動なしで夏までに7キロの減量を目指すための「7つの神習慣」が解説されている。特に、痩せられない根本的な原因が「食べすぎ」ではなく「食べなさすぎ」にあるという意外な事実が提示された。



たくみ先生はまず、食事を抜くことで体が「飢餓状態」と判断し、筋肉を分解してエネルギーを作ろうとするため、基礎代謝が落ちて太りやすい体になると指摘する。その悪循環を断ち切るための最初のステップとして、「朝起きたらコップ1杯の水を飲む」ことを推奨。これにより睡眠中に失われた水分を補い、内臓を温めて代謝のスイッチを入れることができるという。



続いて、最も重要な習慣として「3食しっかり主食を食べる」ことを挙げる。炭水化物は体のガソリンであり、不足すると筋肉が削られ、反動で食欲が暴走すると警告する。さらに、食欲を安定させるために「タンパク質を1食20g前後とる」、脂肪の吸収を抑えるために「ベジファーストで両手いっぱいの野菜を食べる」といった具体的な食事法を解説。野菜の食物繊維には、食べた脂質の約2割を体の外に運び出す働きがあると語った。



また、食事のタイミングや質にも言及し、「食事と食事の間は5～6時間あける」ことで脂肪燃焼のゴールデンタイムを作り出し、「脂質は1食15g以内を意識する」ことでカロリーオーバーを防ぐ方法を伝授。最後に、睡眠不足が食欲を暴走させるホルモンバランスの乱れを引き起こすと指摘し、「寝る前3分のセルフマッサージ」で睡眠の質を上げる重要性を強調した。



「食べないから痩せない」という事実から出発し、適切な量とタイミングで栄養を摂取することがダイエットの近道であると結論付けた。これらの習慣は、無理な制限をせずに体を「痩せモード」に切り替えるためのアプローチだと言える。



リンクをコピーする