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044-276-8841 (Ê¿Æü 12:00 ~ 13:00 / 16:00 ~ 18:00)
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044-276-8841 (Ê¿Æü 12:00 ~ 13:00 / 16:00 ~ 18:00)
2026Ç¯10·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç
²ñ¾ì¡§¹Åç CLUB QUATTRO (OPEN 16:00 / START 17:00)
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082-249-3571 (Ê¿Æü 12:00 ~ 17:00 / ÅÚÆü½Ë µÙ)
2026Ç¯10·î23Æü¡Ê¶â¡ËÄ¹Ìî
²ñ¾ì¡§Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX (OPEN 18:00 / START 19:00)
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025-229-5000 (Ê¿Æü11:00 ~ 17:00)
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052-320-9100 (12:00 ~ 18:00)
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06-6341-3525 (Ê¿Æü 12:00 ~ 17:00)
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