『名探偵プリキュア！』第22話「しるくの覚悟」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第22話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
6月28日に放送となる第20話のあらすじはこちら。
＜第22話「しるくの覚悟」あらすじ＞
家入しるくが出演する舞台に招待されたあんなとみくる。劇場を訪れると、しるくのマネージャーである安藤みわに声をかけられ、楽屋でしるくと再会する。だがそこで、しるくのもとに怪盗団ファントムから予告状が届いていたことを打ち明けられる。
予告状には、「本日、夜7時 しるくのイヤリングをいただく」と記されていた。イヤリングは特別高価なものではなかったが、しるくがデビューオーディションの際に身につけていた大切な想い出の品で、夜 7 時はこの日の舞台の開演時間だった。イヤリングを守ってほしい、というしるくの依頼にこたえたふたりは、さっそく劇場内を見回る。
みくるがプリキットグロスでメイクアップアーティストに変装し、しるくの共演者であるサクラよし乃の楽屋に潜入する一方、入場口でクラスメイトのりえとゆみと話していたあんなは、突然ポチタンに引っ張られ、入場客の中にるるかの姿を見つける。
＞＞＞第22話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第22話「しるくの覚悟」あらすじ＞
家入しるくが出演する舞台に招待されたあんなとみくる。劇場を訪れると、しるくのマネージャーである安藤みわに声をかけられ、楽屋でしるくと再会する。だがそこで、しるくのもとに怪盗団ファントムから予告状が届いていたことを打ち明けられる。
予告状には、「本日、夜7時 しるくのイヤリングをいただく」と記されていた。イヤリングは特別高価なものではなかったが、しるくがデビューオーディションの際に身につけていた大切な想い出の品で、夜 7 時はこの日の舞台の開演時間だった。イヤリングを守ってほしい、というしるくの依頼にこたえたふたりは、さっそく劇場内を見回る。
みくるがプリキットグロスでメイクアップアーティストに変装し、しるくの共演者であるサクラよし乃の楽屋に潜入する一方、入場口でクラスメイトのりえとゆみと話していたあんなは、突然ポチタンに引っ張られ、入場客の中にるるかの姿を見つける。
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