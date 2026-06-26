須田景凪の新曲「悪夢」がリリースされ、あわせてミュージックビデオが自身の公式YouTubeチャンネルにて公開された。

「悪夢」は、ニューアルバム『LOVE HATE』からのプロローグナンバー。心の中で葛藤する矛盾した感情を綴ったドラマチックなトラックと繊細なメロディーが心を揺さぶるバラードだ。

ミュージックビデオは、大瀬良匠が担当。逃れられない絶望を抱えながらも、だからこそ生まれる刹那的な美しさや儚さを表現した映像作品になっている。





この「悪夢」も収録されるニューアルバム『LOVE HATE』は、9月9日(水)にリリースされる。約3年ぶりとなるメジャー3枚目のアルバムとなる今作は映像盤・グッズ盤・通常盤の3形態で、ジャケットアートワークは、イラストレーター／映像作家のアボガド6が描いたイラストがデザイナー 吉良進太郎によって融合された作品となっている。

完全受注生産限定盤となるグッズ盤特製BOXに同梱されるファブリックトイのデザインイメージも公開された。こちらもアボガド6によるオリジナルデザインとなっており、7月5日(日)までに予約購入した方のみが手に入れることができるのでお忘れなく。

さらに、グッズ盤購入締め切り日と同日の7月5日(日)までに早期予約された方にプレゼントされる「クリアファイル Artist Photo ver.（A4サイズ）」の絵柄も公開。Rearrenged音源などの各CDショップ予約先着特典とのダブル特典となる。

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▪️須田景凪 コメント

優しさが棘に変わるような。

愛情が憎悪に化けるような。

痛みに安堵してしまうような。

これは愚かな人間の歌です。

大瀬良監督に楽曲に込めた気持ちを綴り、

汲み取っていただき、素敵な映像を作って頂きました。

関わってくれた全ての皆さまありがとうございます。

ぜひ何度でも観て、聴いてください。

▪️大瀬良匠 監督 コメント

失った後に残るものについて考えていました。

その気配を探すように作った作品です。

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「悪夢」

2026.06.24 Digital Release

Streaming ＆ Download：https://keinasuda.lnk.to/akumu

Major 3rd Album『LOVE HATE』

発売日：2026年9月9日(水)

予約購入リンク：https://keinasuda.lnk.to/LOVE_HATE_ALBUM

レーベル：A.S,A,B 【映像盤】CD+3Blu-ray

品番：RZCB-87211/B〜D

価格：\15,800 (tax out)

初回生産限定盤

仕様：三方背ケース

封入特典：48Pブックレット 【グッズ盤】CD+ファブリックトイ

品番：RZZB-87212

価格：\8,100 (tax out)

完全受注生産限定盤（予約締め切り：7/7(火)迄）

仕様：特製BOX 【通常盤】CD only

品番：RZCB-87213

価格：\3,500 (tax out)

初回仕様：三方背ケース 収録内容

[CD] ※全形態共通

・ユートピア

・エイプリル

・ユーエンミー

・ミラージュ

・WOLF

・ラストルック

・ラブル

・ミーム

・リベラ

・ニーナ

・悪夢

他全16曲収録予定 [Blu-ray] ※【映像盤】のみ収録

DISC-1

須田景凪 HALL TOUR 2024 “Artless” at LINE CUBE SHIBUYA

DISC-2

須田景凪 LIVE 2025 “花霞” at 日比谷公園大音楽堂

DISC-3

須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER” at Kanadevia Hall [CDショップ予約先着購入者特典]

タワーレコード：クリアファイル TOWER RECORDS ver.（A4サイズ）

HMV：クリアファイル HMV ver.（A4サイズ）

Amazon：楽曲A -Rearranged ver.- CD

楽天ブックス：楽曲B -Rearranged ver.- CD

セブンネットショッピング：楽曲C -Rearranged ver.- CD

mu-moSHOP/Hi,mu-mo：缶バッジ（54mm）

OFFICIAL GOODS STORE：ピック（LOVE HATE ver.）

その他CDショップ：ステッカー（60×60mm） [早期予約特典]

クリアファイル Artist Photo ver.（A4サイズ）

受付期間：2026/7/5(金)23:59迄

対象品番：【AL+Blu-ray Disc3枚組(スマプラ対応)】RZCB-87211/B〜D 映像盤

【AL(スマプラ対応)】RZCB-87213 通常盤

【特殊商品(スマプラ対応)】RZZB-87212 グッズ盤

＜須田景凪 yawn LIVE TOUR “knot”＞

8月21日(金)

HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 [SOLD OUT]

OPEN 18:30 / START 19:00

お問い合わせ：SOGO TOKYO

03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く） 8月30日(日)

神戸VARIT [SOLD OUT]

OPEN 16:30 / START17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く） 9月6日(日)

金沢REDSUN

OPEN 16:30 / START17:00

お問い合わせ：FOB金沢

076-232-2424（平日11:00〜17:00） 前売り：スタンディング\7,800(税込)[ドリンク代別]

＜須田景凪 HALL LIVE 2026 ＞

日程：2026年9月19日(土)

会場：SGC HALL ARIAKE

OPEN17:00 / START:18:00

チケット：\8,800 (全席指定席)

問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月〜土12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)

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