「自分にしかできない発信を」名古屋グルメ研究所が語る街の魅力と今後の野望

YouTubeチャンネル「名古屋グルメ研究所 | 転勤ボーイ」が「【名古屋転勤7年目の目標】29歳の初日に、今思うこと」と題した動画を公開した。2020年に東京から名古屋へ転勤してきた自身の経験を振り返りつつ、29歳の新たな目標や今後の展望について語っている。



動画は、5月の誕生日に夜の名古屋の街を歩きながら撮影されたもの。当初は名古屋に対して違和感を持っていたという彼だが、今では「自分にとってかなり大切な場所になっている」と心境の変化を明かした。過去の活動を振り返りつつ、「転勤で名古屋に来た自分だからこそ見える『名古屋の魅力がある』」と語る。



28歳の1年間は「与えられる立場から与える立場へ」をテーマに掲げ、視聴者とのオフ会を7回開催したことや、YouTubeのチャンネル登録者数1万人を達成したことを報告。そして29歳の目標として、「自分にしかできない方法で名古屋及び東海エリアの魅力を発信すること」を掲げた。



その具体的なアプローチとして、「音声コンテンツ」の展開と、100人規模の「オフラインイベント」の開催を挙げた。ラジオアシスタントの経験から「声の温度感や言葉の間が伝わる」音声の魅力に惹きつけられたという。さらに最終的な目標として「登録者数10万人」を挙げ、「銀の盾がシンプルに欲しい」と本音を覗かせた。また、動画の終盤では、名古屋転勤で一番辛かった時期を綴った有料のnote記事を公開したことも告知している。



見知らぬ土地での葛藤を乗り越え、自身の経験を「ライフイズコンテンツ」として昇華していく姿は、同じように転勤や新生活で悩む人にとって前を向くヒントになりそうだ。