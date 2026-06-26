YouTubeチャンネル「名古屋グルメ研究所 | 転勤ボーイ」が、「【5年の実録】東京から名古屋転勤｜絶望or希望」を公開しました。動画では、新卒で東京から名古屋へ転勤になった男性が、孤独や挫折を乗り越え、少しずつ自分の居場所を見つけていく5年間の軌跡を紹介しています。新天地での生活に悩む人にとって、前向きに生きるためのヒントとなる内容です。



2020年5月、新卒で入社した会社から名古屋転勤を命じられた転勤ボーイさん。家族や友人など人とのつながりを東京に置いてきた当時の彼は、「名古屋でどう暮らしていいか分からなくて正直、不安の方が大きかった」と語ります。仕事もうまくいかず、休日はやることがないため外に出るだけの日々を送り、街に対して「自分の街じゃない」という感覚を抱いていたそうです。



そんな彼の転機となったのは、3年目の冬に訪れた居酒屋でした。仕事でミスをして落ち込んでいた帰り道、女将から温かいおしぼりを渡され、頼んでいないにもかかわらず店主が多めにパスタをサービスしてくれたのだといいます。その温かさに触れ、「不意に涙が出そうになりました」「『自分はここに居てもいいんだな』って、初めて思えた瞬間でした」と振り返っています。



それ以来、こだわりのコーヒー屋や温かい人たちとのつながりを通じて、「街が変わったんじゃなくて、僕の『見ようとする目』が変わったんだと思います」と意識が変化。今では休日に馴染みの店へ行ったり、新しい友人とサウナに行ったりと、充実した生活を送るようになりました。



動画の終盤では、5年前の孤独だった自分に対し「居場所は探すものじゃなくて、少しずつ耕して作っていくものだよ」とメッセージを送っています。進学や就職、転勤などで新しい環境に身を置き、不安を感じている人にとって、自分なりの居場所を築くための勇気をもらえる物語となっています。



リンクをコピーする