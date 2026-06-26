フリマアプリで「3000円」の子供服を購入→届いたら臭いがひどく、返金を求めたら「ノークレームのはずです」と拒否されました…これって泣き寝入りするしかないでしょうか？

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フリマアプリでは、子供服を手頃な価格で購入できるため、家計の節約に役立ちます。   しかし、届いた服から強い臭いがした場合、そのまま子どもに着せてよいのか不安になるでしょう。出品者に返金を求めても「ノークレームのはずです」と言われると、もう何もできないように感じるかもしれません。   本記事では、フリマアプリで購入した子供服に臭いがあった場合の返金の考え方や、評価前に取るべき対応について解説します。

フリマアプリで届いた子供服が臭い場合、返金を求められる？

届いた子供服に強い臭いがある場合、まず確認したいのは、商品説明に臭いについて書かれていたかどうかです。
「柔軟剤の香りが強めです」「自宅保管のため生活臭があります」などと記載されていた場合、購入者もある程度は了承して買ったと見られる可能性があります。
一方で、商品説明に臭いの記載がなく、届いた服が通常の使用に困るほど臭う場合は、説明と実物が違うと考えられます。特に子供服は肌に直接触れるものであり、洗っても落ちないタバコ臭、カビ臭、ペット臭などがある場合は、単なる好みの問題とは言い切れません。
中古品である以上、新品と同じ状態を求めるのは難しいものです。ただし、購入前に知らされていない大きな問題があり、子どもに着せるのが難しいほど臭いが強い場合は、返品や返金を求める余地はあります。
そのため、出品者に連絡する際は、いきなり不満だけを伝えるのではなく、商品説明に臭いの記載がなかったことや、実際に届いた服の状態を整理して伝えることが大切です。

「ノークレーム」と書かれていても返品不可とはかぎらない

出品者が「ノークレーム」「返品不可」などと書いていても、それだけで必ず返金を拒否できるわけではありません。返品や返金の可否は、出品者の一方的な記載だけで決まるものではなく、商品説明と実際の状態に違いがあるかどうかも関係するためです。
例えば、商品説明に「目立つ汚れや臭いなし」と書かれていたにもかかわらず、実際には強い臭いがある場合、購入者が不満を伝えるのは無理のない対応です。一方、説明欄に臭いの可能性が明記されていた場合は、返金を求めても認められにくいことがあります。
また、フリマアプリは個人間取引が中心です。そのため、店舗で買い物をしたときと同じように、すぐ返品できるとはかぎりません。
ただし、アプリによっては「返品不可」「ノークレーム」などの記載を認めていない場合もあるため、出品者の言葉だけで判断せず、利用しているアプリのルールも確認しましょう。

返金を求める前にやるべきこと

まず、受取評価はしないようにしましょう。フリマアプリでは、受取評価をすると取引が完了した扱いになり、その後の返金やキャンセルが難しくなることがあります。商品に問題があると感じときは、評価前に出品者へ連絡することが重要です。
また、連絡するときは感情的な言葉を避け、状況を具体的に伝えます。
例えば、「商品説明には臭いの記載がありませんでしたが、届いた子供服から強いタバコのような臭いがします。子どもに着せるのが難しいため、返品と返金を希望します」と伝えると、相手にも状況が伝わりやすくなります。
臭いは写真で証明しにくいものですが、商品説明のスクリーンショットや取引メッセージは残しておきましょう。やり取りの記録があれば、アプリの事務局に相談するときにも説明しやすくなります。
出品者が対応しない場合は、取引メッセージや商品説明の内容を残したまま、アプリの事務局へ相談しょう。
それでも解決しないときは、消費生活センターに相談することも選択肢の一つです。少額の取引であっても、子どもに安心して着せられない状態であれば、泣き寝入りせず冷静に対応しましょう。

フリマアプリで商品説明にない臭いがある場合は、評価前に対応しよう

フリマアプリで購入した子供服に強い臭いがあった場合、「ノークレーム」と言われても、必ず諦める必要はありません。
商品説明にない問題であれば、返品や返金を求められる可能性があるため、受取評価をする前に、臭いの内容や説明文との違いを取引メッセージで具体的に伝えることが大切です。
また、出品者が応じない場合でも、アプリの事務局や消費生活センターに相談することで、解決につながる可能性があります。今後同じようなトラブルが起きないよう、購入前には保管状況や喫煙者・ペットの有無を確認しておましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター 消費者トラブルFAQ Q 【フリマアプリ】届いた商品が不良品だった。返金してほしい。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー