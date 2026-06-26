フリマアプリで「3000円」の子供服を購入→届いたら臭いがひどく、返金を求めたら「ノークレームのはずです」と拒否されました…これって泣き寝入りするしかないでしょうか？

フリマアプリで届いた子供服が臭い場合、返金を求められる？

届いた子供服に強い臭いがある場合、まず確認したいのは、商品説明に臭いについて書かれていたかどうかです。

「柔軟剤の香りが強めです」「自宅保管のため生活臭があります」などと記載されていた場合、購入者もある程度は了承して買ったと見られる可能性があります。

一方で、商品説明に臭いの記載がなく、届いた服が通常の使用に困るほど臭う場合は、説明と実物が違うと考えられます。特に子供服は肌に直接触れるものであり、洗っても落ちないタバコ臭、カビ臭、ペット臭などがある場合は、単なる好みの問題とは言い切れません。

中古品である以上、新品と同じ状態を求めるのは難しいものです。ただし、購入前に知らされていない大きな問題があり、子どもに着せるのが難しいほど臭いが強い場合は、返品や返金を求める余地はあります。

そのため、出品者に連絡する際は、いきなり不満だけを伝えるのではなく、商品説明に臭いの記載がなかったことや、実際に届いた服の状態を整理して伝えることが大切です。



「ノークレーム」と書かれていても返品不可とはかぎらない

出品者が「ノークレーム」「返品不可」などと書いていても、それだけで必ず返金を拒否できるわけではありません。返品や返金の可否は、出品者の一方的な記載だけで決まるものではなく、商品説明と実際の状態に違いがあるかどうかも関係するためです。

例えば、商品説明に「目立つ汚れや臭いなし」と書かれていたにもかかわらず、実際には強い臭いがある場合、購入者が不満を伝えるのは無理のない対応です。一方、説明欄に臭いの可能性が明記されていた場合は、返金を求めても認められにくいことがあります。

また、フリマアプリは個人間取引が中心です。そのため、店舗で買い物をしたときと同じように、すぐ返品できるとはかぎりません。

ただし、アプリによっては「返品不可」「ノークレーム」などの記載を認めていない場合もあるため、出品者の言葉だけで判断せず、利用しているアプリのルールも確認しましょう。



返金を求める前にやるべきこと

まず、受取評価はしないようにしましょう。フリマアプリでは、受取評価をすると取引が完了した扱いになり、その後の返金やキャンセルが難しくなることがあります。商品に問題があると感じときは、評価前に出品者へ連絡することが重要です。

また、連絡するときは感情的な言葉を避け、状況を具体的に伝えます。

例えば、「商品説明には臭いの記載がありませんでしたが、届いた子供服から強いタバコのような臭いがします。子どもに着せるのが難しいため、返品と返金を希望します」と伝えると、相手にも状況が伝わりやすくなります。

臭いは写真で証明しにくいものですが、商品説明のスクリーンショットや取引メッセージは残しておきましょう。やり取りの記録があれば、アプリの事務局に相談するときにも説明しやすくなります。

出品者が対応しない場合は、取引メッセージや商品説明の内容を残したまま、アプリの事務局へ相談しょう。

それでも解決しないときは、消費生活センターに相談することも選択肢の一つです。少額の取引であっても、子どもに安心して着せられない状態であれば、泣き寝入りせず冷静に対応しましょう。



フリマアプリで商品説明にない臭いがある場合は、評価前に対応しよう

フリマアプリで購入した子供服に強い臭いがあった場合、「ノークレーム」と言われても、必ず諦める必要はありません。

商品説明にない問題であれば、返品や返金を求められる可能性があるため、受取評価をする前に、臭いの内容や説明文との違いを取引メッセージで具体的に伝えることが大切です。

また、出品者が応じない場合でも、アプリの事務局や消費生活センターに相談することで、解決につながる可能性があります。今後同じようなトラブルが起きないよう、購入前には保管状況や喫煙者・ペットの有無を確認しておましょう。



出典

独立行政法人国民生活センター 消費者トラブルFAQ Q 【フリマアプリ】届いた商品が不良品だった。返金してほしい。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー