◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」（２５日、後楽園ホール）観衆１２０２

プロレスリング・ノアは２５日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」を開催した。

メインイベントでＧＨＣヘビー級王者・シェイン・ヘイストが遠藤哲哉と２度目の防衛戦を行った。

初の最高峰奪取に燃える遠藤が猛攻を仕掛けヘイストが真っ向から抵抗。激しい戦いに１２０２人の観衆が大喚声を上げる熱闘は、２２分５０秒、ボムバレーデスでヘイストがＶ２に成功した。

試合後、王者がマイクを持つとＴ２０００ＸのＯＺＡＷＡがメガネ姿でリングインした。勝手に通訳を名乗り出たＯＺＡＷＡはヘイストが英語で「遠藤は素晴らしい選手だった」などのメッセージを「正直、今、ここにＯＺＡＷＡ選手が来てほっとしています。なぜなら後楽園ホールの現状をごらんください。崇高なるＧＨＣのタイトルマッチでもあるにもかかわらずボチボチの客入り」などデタラメな通訳で勝手な主張を展開した。

さらに「我こそはと思う選手は次の挑戦者に名乗り出てこい」とヘイストが呼び掛けるとＯＺＡＷＡは遠藤との試合が盛り上がらなかったと切り捨て「ＯＺＡＷＡ選手となら盛り上がるんじゃないか、と。折り入ってお願いがあります。私と崇高なるＧＨＣのベルトをかけて試合をしていただきませんか」と都合良く誤訳すると「しょうがいないやってやる。今、ここにシェイン・ヘイストと私、ＯＺＡＷＡ…タイトルマッチを行うことが決定しました」と勝手に自らが次期挑戦者となったことを発表。両者の対決が確実となった。