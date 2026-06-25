「兄弟みたい」「エモい」竹内涼真、同じヴェルディユース出身イケメン解説者と2ショット
元サッカー選手で現サッカー解説者の林陵平が23日、自身のInstagramを更新し、現在開催中の「2026FIFAワールドカップ」（以下、W杯）北中米大会にて訪れている現地で、同じJリーグ・東京ヴェルディユース（育成組織）出身の俳優・竹内涼真との2ショットを公開した。
【写真】竹内涼真だけじゃない！ 「実はサッカーが上手かった芸能人」11人のフォトギャラリー
最近ではヒットしたドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）や、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）など、主演作が途切れない人気者の竹内だが、実は学生時代はサッカーに打ち込み、高校時代にヴェルディユースに所属していた。同期には今も現役で活躍するプロ選手が何人も存在する。
同じヴェルディユース出身で、2020年に引退した林はこの日、グループリーグ、ポルトガル対ウズベキスタンの試合の解説を担当するなど、現在北中米大会で現地にいる。そんな林は「ヴェルディユース同士の竹内涼真君！」とつづりながら、同じくW杯の中継での熱い日本代表への応援が評判となっている竹内と会ったことを報告し、同じ日本代表ユニフォーム姿で写る2ショットを公開した。
イケメン2ショットには「なんか兄弟みたい」「エモいお二人」「どっちもイケメン！」「この一枚いつかずっと見たいと思ってた」といった声が寄せられている。
引用：「林陵平」Instagram（＠ryohei_hayashi）
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イケメン2ショットには「なんか兄弟みたい」「エモいお二人」「どっちもイケメン！」「この一枚いつかずっと見たいと思ってた」といった声が寄せられている。
引用：「林陵平」Instagram（＠ryohei_hayashi）