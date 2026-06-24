小林愛香が、Lantisレーベルへ移籍することを発表。また、約2年ぶりとなる新曲「BLUE MAGIC」を6月25日に配信リリースする。

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本情報は、東京 duo MUSIC EXCHANGEで行われたファンクラブ限定イベントにて発表されたもの。あわせてサプライズ披露された新曲「BLUE MAGIC」は、これまで応援してきてくれたファンへの感謝と、“これから歩み始める新しい世界へ一緒に行こう！”という意志を感じられる力強い楽曲に仕上がっている。

また、9月16日には「BLUE MAGIC」を含む3曲入りCDシングルをリリースすることも発表となった。

・小林愛香 コメント

待っててくれてありがとう。小林愛香は、新たなるステージへ。そして、みんなと共に。新たな世界へ。

これからも、これまで以上に、たくさんのわくわくを届けますっ！

あいきゃんチームの想い、愛も全部全部抱きしめて...！どこまででも羽ばたいちゃおう！

2026,6,24小林愛香

（文＝リアルサウンド編集部）