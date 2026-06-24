元TOKIOの山口達也が、6月23日に自身のXを更新。そこで行なった“発表”に、ネット上では賛否の声が巻き起こった。

【写真】「1人DASH島やってる」山口達也のYouTube“初投稿”動画

「汗をかき、手を動かし」YouTube開設

2023年3月からXアカウントを開設していた山口。これまでは地方での講演の様子などをアップしていたが、この日は《YouTubeチャンネルを始めます》と告知。《今の自分に何ができるのか 出来る事を精一杯》と意気込みを綴った。

山口は2018年4月、未成年に対する強制わいせつで書類送検、同年5月にはジャニーズ事務所との契約を解除した。また、2020年にも飲酒運転で事故を起こし、芸能界復帰は絶望的に。その後は2023年3月に「株式会社山口達也」を立ち上げ、自身がアルコール依存症であることを公表している。

「株式会社山口達也」の事業内容は、主に講演やセミナー活動だ。山口は民間資格であるASK認定「飲酒運転防止インストラクター」「依存症予防教育アドバイザー」、JADP認定「メンタル心理カウンセラー」を取得し、講演活動やアドバイザーとしての活動のために起業したと説明。以降、アルコールやその他依存症に関する講演や企業向けの危機管理セミナーなどの活動に従事している。

山口のYouTubeチャンネルは発表時点ですでに開設されており、説明欄には《このチャンネルでは、山口達也がさまざまな人や場所と向き合いながら、汗をかき、手を動かし、今できることに一つひとつ挑戦していく姿をお届けしていきます》との記述が。

「山口さんはかつて、日本テレビの『ザ！鉄腕！DASH！！』でメインで村づくりをおこなう存在でした。《汗をかき、手を動かし》の部分で“鉄腕ダッシュ”を思い出した人も多かったのではないでしょうか」（芸能ライター）

山口の新たな挑戦にネット上では、「いつかメンバー全員が揃った姿が見れることを願ってます」「太一君と一緒に福島で農業YouTubeやれば良いと思う」「いろいろあったがもう禊は済んだだろう。50を過ぎても何かを発信したい情熱はすごい」「精一杯一生懸命生きている人を見てあげる事も更生の一つだと思うよ」「松岡ちゃんねるとコラボして欲しいけど、飲み歩きのチャンネルだから難しいね。でも松岡くんは山口くんの話よくしてるから、山口くんのチャンネルでのコラボは出来るかもしれないね。頑張って」と、応援の声が。

しかし一方で、「山口さんの活動に肯定的なコメントをしてる方、もしあの被害を受けたのが自分だったら、家族だったら、友達だったら、同じ事を言えますか？」「アルコールに全振りしたけど、問題は他にもあったはずなんだよな」など、否定的な声もあがっていた。

「1人DASH島やってる」

そして6月24日の午後5時ごろ、YouTubeに2本の動画が配信された。

記念すべき1本目は、《芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと。》と題された動画。セルフカメラでの撮影に苦戦しながら、関東近郊にある荒れた山の整備を手伝う映像を投稿した。「この8年の間、何回も来た」と言い、山を所有する人物から頼まれて整備を続けてきたとのことだ。チェーンソーを手に倒木を切り片付ける姿は、まさに『鉄腕DASH』での姿を彷彿とさせるものだった。

また、山口は芸能界を離れていた間のことについて「実家に帰って、バイトをしました」とも告白。埼玉や都内近郊で建築系の仕事を手伝っていたという。

そして、ほぼ同時刻に投稿された2本目の動画は、チャンネル開設の挨拶。冒頭で語られたのは、「山口達也です。深く反省を続け、自戒をしながら日々過ごしております。本当に皆様にはたくさんのご迷惑とご心配をおかけしました。改めて、お詫び申し上げます」という謝罪の言葉だった。

チャンネル開設の経緯については、「少しでも世の中のお役に立てることがあれば、動いてみたい､何かやってみたい、そんな思いからYouTubeチャンネルを立ち上げました」と説明。その後、1本目の動画で投稿した内容を取り上げた。

1本目の動画のコメント欄には、「これ実質鉄腕DASHだろ」「DASH!!の経験が今までを助けてくれたんやね」「1人DASH島やってる」などの反応が寄せられている。

チャンネル開設を報告した際、《「チャンネル登録、宜しくお願いします」←これ、言ってみたかったです》とワクワクを綴っていた山口。荒れた山道とともに、自身の新しい道も切り拓いていくようだ。