グラビアアイドルの椚マイカが23日、自身のインスタグラムを更新。同じくグラドルの東かなめと黒水着の競演ショットを公開した。



【写真】30歳の誕生日を迎えたばかり！ますます脂もノッてきます

「マイカとかなめ」とひと言だけ添え、東と向き合うように身体を寄せて互いの腰に手を当てる2ショットを披露。椚自慢の100センチヒップに、東も勝るとも劣らぬド迫力ボディだ。長い黒髪も雰囲気が重なり、見事な“そっくりボディ”の競演を見せている。



東も自信のSNSで「爆弾投下。TL壊しに来ました。画面割れたらごめん。あ、純正です」と煽るように投稿し、ファンを楽しませている。



鏡写しのような眼福ショットには、「一瞬どっちがまいかちゃん?!ってなっちゃった、すごい！」「7歳も年齢差(30歳と23歳)があるようには見えない」「目の錯覚か…？画面から飛び出て見える…」「型取って、ワールドカップのトロフィーにしたい」「挟まれたい」「最強のツートップだ」などと絶賛のコメントが集まっている。



（よろず～ニュース編集部）