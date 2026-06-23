FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグの日本代表戦2試合で解説を務めたサッカー元日本代表の本田圭佑（40）が23日、Xを更新。1次リーグ日本最終戦のスウェーデン戦に向け、ユーモアあふれる呼びかけを投稿した。

同試合も解説を務めることが発表されている本田。スウェーデン戦の中継は日本時間で平日の通勤時間帯とあり、本田は「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」とまさかの呼びかけをした。

この投稿には「私、年休取得しました」「本田さん、あなた最高ですね」「休みとった」「小学生の息子も見たがっています。日本中の小学校へも呼びかけて欲しいです」「学校休むか迷うレベルでリアタイしたいし本田圭佑の解説ききながら観たい笑」「私は今会社に有休の申請出しました」「その時間ほんま勘弁してくださいw」「イエロー貰ってでも有給取れ」と、さまざまなコメントが寄せられた。

日本代表はグループFでここまで1勝1分け。初戦でオランダと2―2で引き分け、第2戦ではチュニジアに4―0で快勝した。一方のスウェーデンはチュニジアに5―1で勝利した後、オランダに1―5で敗戦しており、日本との最終戦で決勝トーナメント進出を争う。