3児の母・鈴木あきえ、子供達が作った父の日ケーキ公開「デコレーションたくさんで楽しい」「一生懸命さが伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの鈴木あきえが6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達が作った父の日のケーキを公開した。
【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「デコレーションたくさんで楽しい」子供達が作った父の日ケーキ
鈴木は「父の日 いつもありがとうございます 我が家は子供達から愛情いっぱいのこちらのケーキを笑 あとはパパの好きなもの詰め合わせ（プレゼントの絵文字）」とコメント。子供達が作ったというホイップやたくさんのチョコレート菓子、バナナなどでデコレーションされたホールケーキを公開した。
この投稿に、ファンからは「手作りが嬉しい」「パパへの愛情がてんこ盛り」「子供らしい可愛いケーキ」「一生懸命さが伝わる」「デコレーションたくさんで楽しい」などの声が上がっている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子長男、2020年12月には第2子長女を出産。2026年2月にInstagramで第3子次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「デコレーションたくさんで楽しい」子供達が作った父の日ケーキ
◆鈴木あきえ、子供達が作った父の日ケーキ公開
鈴木は「父の日 いつもありがとうございます 我が家は子供達から愛情いっぱいのこちらのケーキを笑 あとはパパの好きなもの詰め合わせ（プレゼントの絵文字）」とコメント。子供達が作ったというホイップやたくさんのチョコレート菓子、バナナなどでデコレーションされたホールケーキを公開した。
◆鈴木あきえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手作りが嬉しい」「パパへの愛情がてんこ盛り」「子供らしい可愛いケーキ」「一生懸命さが伝わる」「デコレーションたくさんで楽しい」などの声が上がっている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子長男、2020年12月には第2子長女を出産。2026年2月にInstagramで第3子次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
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