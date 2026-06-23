「日本の戦いは全く正反対」スウェーデンに広まる緊張　オランダ主将の“森保ジャパン称賛”に敏感反応「ファンダイクは日本に敬意を抱き続けている」【W杯】

スウェーデン戦で存在感を放ったファンダイク。彼の語った日本へのリスペクトは小さくない話題を呼んだ(C)Getty Images

追い詰められた北欧の雄は、かつてないほどの緊張感に包まれている。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦で、オランダ代表に1-5で大敗を喫したスウェーデン代表だ。

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チュニジア代表との初戦を5-1で快勝し、勢いに乗るかと思われたが、欧州屈指の精鋭軍団の前に文字通りの力負けを喫した。1950年のブラジル大会で開催国に1-7で敗れて以来、W杯で最も大きな点差をつけられたスウェーデンは、初戦から一転して、決勝トーナメント進出に黄色信号が灯った。

もっとも、今大会は全12組のグループ3位チームのうち成績上位8チームが決勝トーナメントに進出できる。そのため、スウェーデンが生き残る可能性が完全に断たれたわけではない。しかし、グループ最終戦で当たる相手が、順調に勝点を積み重ねている日本代表とあって、母国内では暗雲が立ち込めている。

スウェーデンの日刊紙『Afton Bladet』は、第2戦終了後に「スウェーデンの方がより積極的にプレッシャーをかけてきた一方で、日本は非常に規律が保たれ、コンパクトで引き締まった状態をずっと継続していた」と分析したオランダ代表DFのフィルジル・ファンダイクの言葉にフォーカス。最終戦への展望を問われた34歳は、こう続けたという。

「スウェーデンはこれから非常に、非常に厳しい戦いを強いられることになる。それは間違いない。それは結果がすべてを物語っている。日本がどれだけ多くの強豪国を相手にしてきて、どう戦い、いくらの勝利を収めてきたかを見れば明らかだ」