【危険】会社のお金の正しい増やし方を理解していない社長が多すぎます！財務のプロが内部留保の増やし方を解説。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

財務のプロである市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて「【危険】会社のお金の正しい増やし方を理解していない社長が多すぎます！財務のプロが内部留保の増やし方を解説。」と題した動画を公開した。動画では、中小企業の内部留保の現状と、会社を倒産させないための具体的な資金増加策について解説している。



市ノ澤氏はまず、売上高に対する利益剰余金（内部留保）の割合というデータは、業種によって意味合いが大きく異なるため「まったく何の参考にもならない」と指摘。見るべき指標は純資産が総資本に占める「自己資本比率」であると語る。



銀行の格付け評価において自己資本比率が15%未満の会社は「価値なし」の0点と見なされ、融資が受けにくくなると警鐘を鳴らした。会社を安定して成長させるためには、最低でも15%の自己資本比率を確保することが重要だと説いている。



さらに、内部留保を増やす具体的な方法として、損益計算書（P/L）の改善策を提示。「収益構造の分析」により経費を固定費と変動費に分類し、削るべき必要経費と将来への投資である戦略経費を見極めることが重要だとした。また、使っていない土地や会員権、暗号資産などを売却して現金化する「埋蔵金」の活用や、節税目的で加入した無駄な保険の解約を推奨している。加えて、人件費については、正社員の雇用にこだわらず業務委託を活用することで「経費を変動費化できる」とユニークな視点を交えて説明した。



最後に市ノ澤氏は「内部留保は企業継続の源泉」であり、事業を続けていくためには確実にお金を積み上げていく必要があると結論付けた。会社の財務状況を見直し、利益を最大化するための実践的な知識が得られる内容となっている。