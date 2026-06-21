6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、年収3500万円のイケメン経営者をめぐり、24歳のモデル美女と31歳の整形美人ナースによる恐怖の“助手席争奪戦”が勃発した。

【映像】論争を呼んだ“助手席争奪戦”の一部始終

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

旅の2日目は、男性が考えた理想のデートへ参加するプランが用意された。仮に女性が選んだ男性が被った場合でもそのまま一緒にデートに行くことになるため、ガールとレディが顔を合わせる可能性がある。そのため、両チームともに緊張と恐怖が入り混じる朝を迎えることとなった。

28歳で年収3500万円の会社経営者・ショウタのもとへ一番乗りしたのは、「1日で4人に告白された」という異次元のモテ伝説を持つ24歳の動画クリエイター・マホだった。

爽やかな白色コーデで登場したマホは、「私免許持ってないから。助手席は任せてください！」と可愛らしくアピールし、ショウタも「ぜひお願いします」と笑顔で応じる。しかし、ドライブに出発しようとした矢先、31歳のクリニック経営者でナースとしても勤務する整形美人・スミレが姿を現した。

想定外の強力なライバルの登場に、マホは「初めまして。私も（助手席から）降りようかな」と牽制球を投げる。スミレは「全然」と返しつつも、「これは後ろに乗ればいいのかな？」と、あえて今日のデートのホスト役であるショウタに判断を委ねる言葉を放った。

ガールとレディの間に早くも流れたバチバチの空気に、ショウタはタジタジになりながら「そうだね」とあっさりスミレを後部座席へ案内。車内には息の詰まるような緊張感が漂い始めた。

マホとスミレはこの日が初対面ながら、お互いの紹介動画は前日に視聴している。その上で、マホは30代レディ・スミレの「（20代ガールについて）無知って強い」という発言に、スミレは20代ガール・マホの「レディに負けること？ないんじゃないですか」という強気のコメントが引っかかっていた。

そのため、この日の“マッチアップ”の実現に、マホは「なんでよりによってスミレさんなの？」と驚愕。スミレも「いたー！と思って。本当に怖くて怖くて！」と驚きを隠せない様子だった。

このヒリヒリする展開に、スタジオの若槻千夏は「助手席はひとつなんだから、座席はじゃんけんにするとか、何か提案してほしい」とショウタの対応にダメ出し。藤森慎吾も「それで勝手に順位付けられた」と同調し、スミレの心中を察した若槻が「ちょっと傷つく」とこぼしていた。