【PRS SE swamp ash special】（神戸市 床の間ギタリスト 61歳）

久しぶりに投稿させて頂きます。No.27、60、85でご紹介頂きました。しばらく楽器から遠ざかっていたのですがふと立ち寄ったとある楽器屋で目に止まり気づいたら家にあります。

初めてPRSを所有したのですがすごく万能な気がしています。

これから弾きこまないといけないですねー。

◆ ◆ ◆

スワンプアッシュ然とした木目の入り方、カッコいい。家具調というか格調高きルックスをしていますね。サウンドバリエーションも多彩だし、クリアで抜けの良い音がしますよね。PRSもいろんなモデルとバリエーションがありますが、フェイデッド・ブルー・ジーンが鮮烈だったモダンイーグルの登場あたりから、続々とバリエーションが広がって、あらゆるプレイヤーの性癖に刺さっていった記憶があります。ぐるっと一周して、コスパ最高なユーティリティ・モデルとして完成を見せたひとつが、このあたりのモデルなのかな。衝動買いしても後悔させないってやつ。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ