【ブルーアーカイブ セリカ（水着）】 2026年12月 発売予定 価格：19,965円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ゴールデンヘッドプラスより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ セリカ（水着）」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「セリカ」を立体化したものだ。

今回は、セリカが水着になった姿で再現されている。少し不機嫌そうな表情とキュートな猫耳姿とのギャップも、彼女らしい魅力のひとつだ。セリカのファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムではないだろうか？

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約250mmだ

こちらのセリカは、少し前かがみになったポーズで立体化されている。両手で太もものあたりを掴んでいるようなポーズも相まって、どこか照れているようにも見える姿が印象的だ。全高こそそれほど大きく見えないものの、長く伸びた髪のボリュームによって存在感は抜群である。

彼女の特徴のひとつである大きな猫耳はもちろん、頭上に浮かぶピンク色のヘイローもクリアパーツでしっかり再現されている。髪をまとめるブルーのリボンも鮮やかなアクセントになっており、濃紺の髪色とのコントラストが美しい。

猫耳とツインテールが目を引く

少し険しげな表情もセリカらしい

シャープな横顔も魅力的だ

セリカが身につけている水着はネイビーを基調としたカラーリングで、フリルや白いラインがアクセントとして取り入れられている。肌の質感も滑らかで、柔らかそうな雰囲気が見事に表現されている。特に腰回りから脚にかけてのラインは自然な造形となっており、水着フィギュアらしい魅力が感じられるポイントだ。

フリル付きの水着が似合っている

胸元周辺の造形も丁寧だ

スレンダーなボディラインがよくわかる

足元には、ブルーのリボンが付いた厚底サンダルを着用。細かな塗り分けも丁寧で、水着との統一感も感じられる仕上がりだ。クリア素材の展示台と組み合わさることで、軽やかな雰囲気が演出されている。ちなみに、今回展示されていたものとは別に、「笑顔」の差し替えパーツも付属しているため、その日の気分に合わせて表情を変えて飾るのも楽しそうだ。

手で太ももをしっかりと掴んでいる

少し内股気味になったポーズもかわいらしい

足元には厚底タイプのサンダルを着用している

こちらが「笑顔」の差し替えパーツだ

こちらの「ブルーアーカイブ セリカ（水着）」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているので、フィギュアの完成度が気になる人は、この機会に実物をチェックしてみてはいかがだろうか。

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