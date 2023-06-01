猫耳＆ツインテール姿がキュートすぎる！「ブルーアーカイブ セリカ（水着）」【あみあみ展示撮り下ろし】水着姿でフィギュア化
ゴールデンヘッドプラスより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ セリカ（水着）」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「セリカ」を立体化したものだ。
今回は、セリカが水着になった姿で再現されている。少し不機嫌そうな表情とキュートな猫耳姿とのギャップも、彼女らしい魅力のひとつだ。セリカのファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムではないだろうか？
フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約250mmだ
こちらのセリカは、少し前かがみになったポーズで立体化されている。両手で太もものあたりを掴んでいるようなポーズも相まって、どこか照れているようにも見える姿が印象的だ。全高こそそれほど大きく見えないものの、長く伸びた髪のボリュームによって存在感は抜群である。
彼女の特徴のひとつである大きな猫耳はもちろん、頭上に浮かぶピンク色のヘイローもクリアパーツでしっかり再現されている。髪をまとめるブルーのリボンも鮮やかなアクセントになっており、濃紺の髪色とのコントラストが美しい。
猫耳とツインテールが目を引く
少し険しげな表情もセリカらしい
シャープな横顔も魅力的だ
セリカが身につけている水着はネイビーを基調としたカラーリングで、フリルや白いラインがアクセントとして取り入れられている。肌の質感も滑らかで、柔らかそうな雰囲気が見事に表現されている。特に腰回りから脚にかけてのラインは自然な造形となっており、水着フィギュアらしい魅力が感じられるポイントだ。
フリル付きの水着が似合っている
胸元周辺の造形も丁寧だ
スレンダーなボディラインがよくわかる
足元には、ブルーのリボンが付いた厚底サンダルを着用。細かな塗り分けも丁寧で、水着との統一感も感じられる仕上がりだ。クリア素材の展示台と組み合わさることで、軽やかな雰囲気が演出されている。ちなみに、今回展示されていたものとは別に、「笑顔」の差し替えパーツも付属しているため、その日の気分に合わせて表情を変えて飾るのも楽しそうだ。
手で太ももをしっかりと掴んでいる
少し内股気味になったポーズもかわいらしい
足元には厚底タイプのサンダルを着用している
こちらが「笑顔」の差し替えパーツだ
こちらの「ブルーアーカイブ セリカ（水着）」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているので、フィギュアの完成度が気になる人は、この機会に実物をチェックしてみてはいかがだろうか。【フォトギャラリー】
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