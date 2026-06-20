JO1×サンリオ“JOCHUM”が「極楽湯」とコラボ！ 描き下ろしイラスト使用のメニューやグッズ登場へ
グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクター“JOCHUM”とのコラボレーションキャンペーン「〜寝て起きて食べて極楽湯〜」が、7月9日（木）〜8月4日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ21店舗で開催される。
【写真】コンサートでも使えそう！ かわいいコラボグッズ一覧
■かわいいJOCHUMたちに癒やされる
今回開催される「〜寝て起きて食べて極楽湯〜」は、お風呂を満喫しているJOCHUMたちに癒やされる描き下ろしイラストを用いた期間限定のコラボレーションキャンペーン。
期間中は、入館料金にプラス料金で限定のマフラータオルがゲットできる「JOCHUMプラスセット」の販売をはじめ、各キャラクターをイメージしたコラボ風呂や、コラボ装飾などが行われる。
また、見た目も楽しい「まめちぃとマイクンの温泉の後のハンバーグカレー」や、「ピーハイとレインとBIraのトロピカルプリンパフェ」といったコラボメニューが登場。加えて、各メニューを注文ごとに「オリジナルコースター」がランダムでもらえる特典も用意される。
さらに、描き下ろしイラストをデザインしたマスコットシリーズ「ぬくぬくぬい」や「びっくらたまご」、「ロッカーキー風キーホルダー」、「お風呂バッグ」などコラボグッズも販売され、2000円（税込）購入ごとに「和紙風ステッカー」がランダムで1枚プレゼントされる。
【写真】コンサートでも使えそう！ かわいいコラボグッズ一覧
■かわいいJOCHUMたちに癒やされる
今回開催される「〜寝て起きて食べて極楽湯〜」は、お風呂を満喫しているJOCHUMたちに癒やされる描き下ろしイラストを用いた期間限定のコラボレーションキャンペーン。
また、見た目も楽しい「まめちぃとマイクンの温泉の後のハンバーグカレー」や、「ピーハイとレインとBIraのトロピカルプリンパフェ」といったコラボメニューが登場。加えて、各メニューを注文ごとに「オリジナルコースター」がランダムでもらえる特典も用意される。
さらに、描き下ろしイラストをデザインしたマスコットシリーズ「ぬくぬくぬい」や「びっくらたまご」、「ロッカーキー風キーホルダー」、「お風呂バッグ」などコラボグッズも販売され、2000円（税込）購入ごとに「和紙風ステッカー」がランダムで1枚プレゼントされる。