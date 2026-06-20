大谷翔平選手／Photo by Getty Images

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/20】米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの公式X（旧Twitter）が20日に更新された。同チームに所属している大谷翔平選手が試合を欠場することを発表した。

【写真】大谷翔平選手＆真美子夫人、寄り添いショット

◆ドジャース、大谷翔平の育児休暇を報告


同アカウントでは「大谷翔平はパタニティリーブでチームを離れています」と報告。続けて「彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と伝えた。また同日、MLBジャパンはInstagramにて「大谷翔平選手が真美子さんの第2子出産のため今日のスタメンを外れました」と発表。「近く戦線に復帰するとの見込みです ご無事の出産をお祈りします」とし、大谷選手と、大谷選手の妻で元バスケットボール選手の田中真美子さんとの2ショットを添えている。

◆大谷翔平、2025年に第1子誕生


大谷選手は真美子夫人と2024年2月29日に結婚を発表。2025年4月20日、大谷選手は自身のInstagramにて、真美子夫人が第1子を出産したことを公表していた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】