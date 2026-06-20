大谷翔平選手、真美子夫人第2子出産のため試合欠場 MLBジャパンが2ショット公開「ご無事の出産をお祈りします」
【モデルプレス＝2026/06/20】米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの公式X（旧Twitter）が20日に更新された。同チームに所属している大谷翔平選手が試合を欠場することを発表した。
【写真】大谷翔平選手＆真美子夫人、寄り添いショット
同アカウントでは「大谷翔平はパタニティリーブでチームを離れています」と報告。続けて「彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と伝えた。また同日、MLBジャパンはInstagramにて「大谷翔平選手が真美子さんの第2子出産のため今日のスタメンを外れました」と発表。「近く戦線に復帰するとの見込みです ご無事の出産をお祈りします」とし、大谷選手と、大谷選手の妻で元バスケットボール選手の田中真美子さんとの2ショットを添えている。
大谷選手は真美子夫人と2024年2月29日に結婚を発表。2025年4月20日、大谷選手は自身のInstagramにて、真美子夫人が第1子を出産したことを公表していた。（modelpress編集部）
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◆ドジャース、大谷翔平の育児休暇を報告
同アカウントでは「大谷翔平はパタニティリーブでチームを離れています」と報告。続けて「彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と伝えた。また同日、MLBジャパンはInstagramにて「大谷翔平選手が真美子さんの第2子出産のため今日のスタメンを外れました」と発表。「近く戦線に復帰するとの見込みです ご無事の出産をお祈りします」とし、大谷選手と、大谷選手の妻で元バスケットボール選手の田中真美子さんとの2ショットを添えている。
◆大谷翔平、2025年に第1子誕生
大谷選手は真美子夫人と2024年2月29日に結婚を発表。2025年4月20日、大谷選手は自身のInstagramにて、真美子夫人が第1子を出産したことを公表していた。（modelpress編集部）
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