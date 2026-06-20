本日6月20日（土）よる11時30分から佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』が放送。

普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が、「いま日本中で推されているモノ」が、なぜそこまで推されているのか？ 自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら…世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。

今夜のテーマは、キング・オブ・ポップ「マイケル・ジャクソン」

現在、マイケル・ジャクソンの波乱に満ちた人生を描く映画『マイケル』が公開中。没後17年を迎えた現在もなお、多くの人々を引き付けてやまない「マイケル・ジャクソン」の魅力を深掘りする！

没後17年――なぜ今も人々はマイケル・ジャクソンに熱狂するのか？

“キング・オブ・ポップ”の異名を持つマイケル・ジャクソンは、数々の記録を打ち立てた史上屈指のエンターテイナー。2009年に惜しまれながらこの世を去ったが、その存在感は色あせることなく、今なお世界中のファンやアーティストたちに影響を与え続けている。

スタジオには、最近になって改めてマイケル・ジャクソンに興味を持ち始めたという大久保佳代子がゲストとして登場。魅力を伝える“おしつじさん”は、ダンス企画ではおなじみのダンサー・ARATAが担当。

唯一無二のスターとして世界のエンターテインメント史に名を残したマイケル・ジャクソン、彼の伝説のパフォーマンスと尽きることのない魅力に迫る！

Travis Japan宮近海斗らアーティストたちがマイケル愛を語る！今回は、マイケル・ジャクソンから大きな影響を受けたアーティストたちもスタジオに集結。

世界的ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzのkazuki、Travis Japanの宮近海斗、STARGLOWのKANON、ICExの筒井俊旭が集まってくれた！

第一線で活躍する彼らだからこそ見抜ける、ダンス、表現力、スター性など、マイケル・ジャクソンのすごさを語り尽くしていく。

2つの“推しポイント”を徹底深掘りしていく！

①【マイケル・ジャクソンの魅力をプロが徹底解説】

スタジオではマイケル・ジャクソンの伝説的なライブ映像や名作ミュージックビデオを振り返りながら魅力を徹底解説！

②【日本人唯一の元バックダンサーが見た“マイケルの素顔”】

スタジオには“日本人唯一の元バックダンサー”、ユーコ・スミダ・ジャクソンさんが登場。マイケル・ジャクソンを間近で見てきたユーコさんだからこそ知る、ステージでは見せない素顔や知られざるエピソードを特別に語る！

4人のアーティストたちが、それぞれの“推しマイケル”をその映像とともに紹介。ダンス、表現力、スター性など、さまざまな角度からそのすごさを解き明かしていく。

なかでも宮近は、「シルエットとシルエットの間に彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ！」、「彼が音を鳴らしちゃっている」と、独特な表現で熱弁を振るい、その言葉にスタジオは大盛り上がり！

そしてマイケル・ジャクソンの魅力を尋ねられた佐久間は、「圧倒的なスター性です」と即答。

「普通だったら何、今、変な動きってなるところを、かっけえって思わせられる」、「説得力えぐいっすね」と語り、マイケル・ジャクソンが放つ唯一無二のカリスマ性こそ最大の魅力だと分析した。

最後には“マイケル愛”あふれる４人のアーティストがスペシャルメドレーを披露！

果たして、トップアーティストたちを魅了し続ける“キング・オブ・ポップ”の真のすごさとは何なのか――。マイケル・ジャクソンの知られざる魅力に触れた佐久間は、どんな反応を見せるのか？

放送後からTVerにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信！