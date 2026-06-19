トナーリに続きトッテナムがマテウス・フェルナンデスにも関心 BIG6のMF争奪戦は続く
プレミアリーグの上位クラブはMFの補強を計画しており、同リーグの中盤に注目している。
その中でも特に名前が挙がっているのが、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、クリスタル・パレスのアダム・ウォートン、ブライトンのカルロス・バレバらだ。
BIG6は彼らを獲得しようと動いており、各クラブでターゲットが被っていることは珍しくない。
それはウェストハムに所属するマテウス・フェルナンデスもそうだ。クラブが英2部チャンピオンシップに降格したことで、より注目されるようになった。
そして今夏も同様の出来事が起こっている。ウェストハムは降格したが、フェルナンデスは注目を集めており、特にマンチェスター・ユナイテッドが動向を強く注視している。
『The Athletic』によると、そんなフェルナンデスに対し、トッテナムも獲得に関心を寄せているようだ。ニューカッスルのサンドロ・トナーリの獲得にも近づいており、他クラブ同様にMFの獲得に動いている。
BIG6が中心になって進むMFの争奪戦。マンチェスター・シティがアンダーソンの獲得に近づいていると報じられているが、今夏のMF争奪戦は来季にどのような影響を与えるのだろうか。