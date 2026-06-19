「男前すぎて妖精みたい」目黒蓮、森の中での撮影ショットに反響！ 「日々、神々しさが増してますね」
Snow Manの目黒蓮さんは6月18日、自身のInstagramを更新。森の中での撮影ショットを公開し、ファンから反響が寄せられました。
【写真】「男前すぎて妖精みたい」な目黒蓮
コメントでは「森の中のめめが男前すぎて妖精みたい」「自然の中でもめめのカッコよさは引き立つよね」「日々美しさを更新してる」「森の中のめめが男前すぎて妖精、、いや、エルフ、、」「大好きな自然に囲まれた姿が絵になりすぎて」「幻想的なカナダの自然にBVLGARIのジュエリーが映えて、とっても素敵です」「日々、神々しさが増してますね」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】「男前すぎて妖精みたい」な目黒蓮
「自然の中でもめめのカッコよさは引き立つよね」目黒蓮さんは「今日もお疲れ様です 自然の中での撮影最高だったな」とつづり、5枚の写真を投稿。森の中で撮影されたオフショットです。目黒さんはベージュのカーディガンにグレーのデニムパンツ姿で、苔むした倒木の上に腰を下ろしています。1〜3枚目は真剣な表情なのに対して、4〜5枚目はほほ笑んでいて、リラックスしているような印象です。
「ほんとに罪すぎる」15日の投稿でもオフショットを公開していた目黒さん。芝生の上で寝転んでいるショットではシャツの胸元が開いており色っぽいです。ファンからは「ビジュが良すぎて幸せ」「ほんとに罪すぎる」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)