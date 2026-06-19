『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「女性死亡 別の部屋に子どもが…友人の女逮捕『口論になり…』」についてお伝えします。

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19日、殺人の疑いで送検されたのは、藤本朱緒容疑者36歳。

福岡市内の市営住宅の一室で、この部屋に住む高橋沙耶さん33歳の首や胸を刃物で複数回突き刺し、殺害した疑いが持たれています。

事件当時の状況が少しずつ明らかになってきました。

警察によりますと、通報を受けドアをノックすると、室内から出てきたという藤本容疑者。

藤本容疑者

「いっぱい刺した」

こう話し、逃げるそぶりはなかったといいます。

その後、警察官が部屋を確認したところ、寝室のベッドで血を流して倒れている高橋さんを発見。

その後、高橋さんは死亡。

死因は、体を刺されたことなどによる失血でした。

また、別の部屋では被害者・高橋さんの小学生の子ども3人が寝ていましたが、ケガはありませんでした。

その後の捜査関係者への取材で藤本容疑者は「口論になりカッとなって刺した」という趣旨の話をしていることが新たにわかりました。

警察によりますと、2人は友人関係で部屋に押し入った形跡はなく容疑を殺人に切りかえ動機などを調べています。