西野カナが、アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』第2クールオープニングテーマに新曲「Power of Love」が起用されたことを発表した。なお、西野カナがアニメ主題歌を担当するのは、活動再開後初となる。

「Power of Love」は、7月10日に配信リリースされることも発表された。本日から配信予約も開始しているので、ぜひチェックしていただきたい。

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、シリーズ累計1300万部を超えるビブリア・ファンタジー小説の香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』を原作として、読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜夕方5時30分、TOKYO MX毎週月曜よる9時25分ほかにて放送・配信中だ。第2クールは7月11日より放送がスタートする。

また、同時公開された「特別ムービー：ファンタジー編」では、「Power of Love」の音源が初解禁されている。

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◾️西野カナ コメント

アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』第2クールオープニングテーマ「Power of Love」を担当できて、とても光栄です。

『本好きの下剋上』は、本を愛する主人公が困難に立ち向かいながら夢を叶えていく姿が魅力的で、私自身も勇気をもらいました。

「Power of Love」は、大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です。作品の世界観や登場人物たちの強い想いに寄り添えるよう心を込めて歌いました。

ぜひアニメとあわせて「Power of Love」も楽しんでいただけたら嬉しいです。

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◾️「Power of Love」

2026年7月10日 リリース

配信：https://nishinokana.lnk.to/PowerofLove

◾️TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』

「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす――

魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞。書物なき世界で本作りに奮闘するマイン、その身に宿す強大な魔力を狙い様々な陰謀が忍び寄る…。大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として、読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜夕方5時30分（一部地域を除く）、TOKYO MX毎週月曜よる9時25分 ほかにて絶賛放送・配信中のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。

シリーズ累計1300万部を超える本作のアニメーションを制作するのは、「SPY×FAMILY」「進撃の巨人 Season 3」「真･侍伝YAIBA」などを手掛けたWIT STUDIO。 公式サイト：https://booklove-anime.jp/

公式X：https://x.com/anime_booklove

◾️＜西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”＞ 2026年6月3日（水）17:30/18:30 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

2026年6月4日（木）17:30/18:30 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

2026年6月10日（水）17:30/18:30 福岡・福岡サンパレス

2026年6月11日（木）17:30/18:30 福岡・福岡サンパレス

2026年6月17日（水）17:30/18:30 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

2026年6月18日（木）17:30/18:30 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

2026年7月2日（木）17:30/18:30 三重・三重県文化会館 大ホール

2026年7月3日（金）17:30/18:30 三重・三重県文化会館 大ホール

2026年7月11日（土）17:00/18:00 大阪・フェスティバルホール

2026年7月12日（日）15:00/16:00 大阪・フェスティバルホール

2026年7月16日（木）17:30/18:30 宮城・仙台サンプラザホール

2026年7月17日（金）17:30/18:30 宮城・仙台サンプラザホール

2026年7月24日（金）17:30/18:30 石川・金沢歌劇座

2026年7月25日（土）17:00/18:00 福井・福井フェニックスプラザ エルピス 大ホール

2026年8月9日（日）17:00/18:00 香川・レクザムホール 大ホール

2026年8月11日（火・祝）17:00/18:00 愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

2026年8月18日（火）17:30/18:30 東京・東京国際フォーラム ホールA

2026年8月19日（水）17:30/18:30 東京・東京国際フォーラム ホールA

2026年8月27日（木）17:30/18:30 京都・ロームシアター京都 メインホール

2026年8月28日（金）17:30/18:30 京都・ロームシアター京都 メインホール

2026年9月3日（木） 17:30/18:30 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年9月4日（金）17:30/18:30 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年9月22日（火・祝）17:00/18:00 広島・広島文化学園HBGホール

2026年9月23日（水・祝）15:00/16:00 広島・広島文化学園HBGホール ▼チケット

指定席：11,500円（税込）

※3歳以上有料、3歳未満入場不可