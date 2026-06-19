【最新映画ランキング】『Michael／マイケル』圧勝で1位！『スター・ウォーズ』陥落、『おそ松さん』ら新作4本が初登場
今週(2026年6月12日〜6月14日)の映画動員ランキングは、“キング・オブ・ポップ”のマイケル・ジャクソンの伝説を描いた『Michael／マイケル』が、初日3日間で興収10億9000万円をあげ初登場1位に輝いた。新作はほかに、3位『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』、8位『ブルーイ in シネマ みちしるべ』、9位『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』の計4本がランクイン。今週末に何を観るか迷っている人は、最新のTOP10をチェックしてみてはいかが。
【画像】初登場1位に輝いた『Michael／マイケル』のメインビジュアル
■10位：『SAKAMOTO DAYS』(公開日：2026年4月29日)
「銀魂」シリーズの福田雄一監督が、「週刊少年ジャンプ」連載の人気コミックを実写化したアクションコメディ作品。先週8位から10位にランクダウンするも、公開7週目に入ってなお根強い支持を集め、ロングランを続けている。引退して街の個人商店を営む最強の殺し屋・坂本太郎が、首にかけられた10億円の懸賞金をきっかけに、再び戦いの世界へ引き戻されていく。Snow Man・目黒蓮さんの特殊メイクと本格アクションに加え、人の心を読むエスパー・シンとのバディぶりや、福田組ならではの笑いも本作の魅力だ。主題歌はSnow Manの『BANG!!』。
■9位：『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』(公開日：2026年6月12日)
2026年2月に公開された劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』に、新作のポストクレジットシーンを追加したバージョンが初登場9位にランクイン。暴走する銀河特急を舞台に、個性的すぎるキャラクターたちが織り成すシュールでにぎやかな展開が人気のショートアニメシリーズだ。2025年7月から放送・配信された全12話を再編集した本編に、エンディング後の新作映像を加えた本作は、通常2D版に加えて4D版も製作。声の出演は寺澤百花さん、永瀬アンナさん、小松未可子さんら。
■8位：『ブルーイ in シネマ みちしるべ』(公開日：2026年6月12日)
オーストラリア発の人気アニメシリーズ「ブルーイ」の映画館上映企画第2弾が、初登場8位にランクイン。今回は特別エピソード「みちしるべ」と、本国の体験型テーマパーク「Bluey's World」で撮影された特別映像を上映する。本編「みちしるべ」では、引っ越しを控えて落ち着かない日々を過ごすヒーラー一家を描く。大切な思い出が詰まった場所を離れ、当たり前だった毎日が変わってしまうことに戸惑うブルーイの視点を通して、変化を受け入れる大切さを伝える物語だ。
■7位：『箱の中の羊』(公開日：2026年5月29日)
『怪物』『万引き家族』の是枝裕和監督が、綾瀬はるかさんと千鳥・大悟さんを主演に迎えた最新作が、先週5位から7位へ。少し先の未来を舞台に、2年前に亡くした息子・翔の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の揺れる心を描く。物語の鍵を握る翔役の耼木里夢さんは、200人のオーディションから選ばれた逸材。本格的な演技は今作が初めてながら、子どもらしい愛らしさから、ヒューマノイドゆえの達観したまなざしまで、これまでの是枝作品の子ども以上に複雑な人物像を見事に体現している。
■6位：『プラダを着た悪魔2』(公開日：2026年5月1日)
2006年の大ヒット作から20年ぶりの続編が、先週3位から6位に。2026年6月15日時点で国内累計興収50億円、動員334万人を突破した。報道記者となった元アシスタントのアンドレアが、古巣のファッション誌「ランウェイ」に復帰し、カリスマ編集長ミランダや同僚エミリーと再会する。紙媒体の衰退とSNSの台頭という時代の変化が物語の核にあり、キャリアを重ねた女性たちの共感を集める。2026年6月19日(金)からは全国52劇場で前作と本作を続けて鑑賞できる「大ヒット記念イッキ見上映」も実施決定。20年の進化をいっきに体感できる絶好の機会となりそうだ。
■5位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(公開日：2026年4月10日)
劇場版『名探偵コナン』第29作が、先週4位から5位へ。公開66日間で興収132.1億円を突破し、シリーズ4年連続の100億円超えという邦画史上初の記録を更新中だ。歴代では『黒鉄の魚影(サブマリン)』の138.8億円超えも目前に迫り、シリーズ4位入りが見えてきた。横浜・みなとみらいを舞台に、最新の白バイ「エンジェル」に酷似した黒いバイク「ルシファー」をめぐる事件が展開する。劇場版初登場の萩原千速は、2024年に逝去した田中敦子さんから同役を引き継いだ沢城みゆきさんが担当。声優初挑戦の横浜流星さん、畑芽育さんの演技にも注目したい。
■4位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』(公開日：2026年4月24日)
『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のシリーズ第2作が、先週2位から4位に。公開8週目で国内累計興収75億円を突破し、2026年公開の洋画作品の記録を更新し続けている。全世界累計も10億ドル(約1605億円)を超える特大ヒットだ。マリオとルイージが新たな相棒ヨッシーと出会い、クッパJr.の野望を阻止するため宇宙を冒険する。ロゼッタら原作ゲームの人気キャラも新たに登場。任天堂の宮本茂さんとイルミネーションがタッグを組み、吹き替えは宮野真守さんらが続投する。世代を問わず楽しめる王道アドベンチャーとして、力強いロングランを見せている。
■3位：『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』(公開日：2026年6月12日)
赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画に登場する6つ子兄弟がニートの大人になった姿を描く、人気アニメ「おそ松さん」の実写映画化第2弾が、初登場3位にランクイン。初日から3日間で動員14万1000人、興収2億1800万円を記録した。定職に就かない6つ子が、人類を「クズ」化させる陰謀に巻き込まれ、世界を救うべく立ち上がる。おそ松ら6つ子は、前作のSnow Manから一新し、「Aぇ! group」の末澤誠也さん、正門良規さん、佐野晶哉さん、小島健さん4人と、草間リチャード敬太さん、「関西ジュニア」の西村拓哉さんが演じる。
■2位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』(公開日：2026年5月22日)
シリーズ約7年ぶりの劇場長編が、3週連続首位から2位へ。それでも勢いは衰えず、累計動員148万人、興収24億円を突破した。『ジェダイの帰還』後の銀河を舞台に、強大なフォースを秘めた孤児グローグーを守る賞金稼ぎマンダロリアンの旅を描く。ルーク・スカイウォーカーのもとで特訓を積み、成長したグローグーがフォースを操る姿も見どころ。名優シガーニー・ウィーバーさん演じる新キャラ・ウォード大佐も登場する。監督はジョン・ファブローさん。来年は第1作『新たなる希望』の全米公開50周年にあたり、2027年5月にはライアン・ゴズリング主演の新作『スターファイター』の公開も控える。
■1位：『Michael／マイケル』(公開日：2026年6月12日)
アントワン・フークア監督が“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く伝記映画が、堂々初登場1位を獲得。初日3日間で動員67万2000人、興収10億9000万円を稼ぎ、2026年公開の邦画・洋画実写映画でナンバーワンのオープニング成績を樹立した。主演はマイケルの実の甥ジャファー・ジャクソンさんで、「まるで本人がよみがえったよう」と絶賛される熱演を披露。全世界興収も既に『ボヘミアン・ラプソディ』を抜き、音楽伝記映画として歴代No.1の記録を更新中だ。
今週は『Michael／マイケル』爆発的なヒットによって、2026年の洋画実写市場はいっきに活気づいた様相に。その勢いを足元から支えるのが、5月22日公開ですでに興収24億円を突破した『スター・ウォーズ』と、50億円越えの、『プラダを着た悪魔2』だ。一方、実写とアニメが入り混じる邦画陣も大健闘。さらに2026年6月19日(金)には、有村架純さんらが金の密輸事件に挑む『マジカル・シークレット・ツアー』、舘ひろしさん主演のコメディ『免許返納!?』、黒沢清監督初の時代劇『黒牢城』と、注目の邦画が続々と公開を控える。
新作ラッシュで勢力図が一変しそうな来週は、マイケルとの首位攻防も含め、ますます目が離せない一週となりそうだ。週末は気分に合う1本を選んで、劇場へ足を運んでみてはいかが。
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■10位：『SAKAMOTO DAYS』(公開日：2026年4月29日)
「銀魂」シリーズの福田雄一監督が、「週刊少年ジャンプ」連載の人気コミックを実写化したアクションコメディ作品。先週8位から10位にランクダウンするも、公開7週目に入ってなお根強い支持を集め、ロングランを続けている。引退して街の個人商店を営む最強の殺し屋・坂本太郎が、首にかけられた10億円の懸賞金をきっかけに、再び戦いの世界へ引き戻されていく。Snow Man・目黒蓮さんの特殊メイクと本格アクションに加え、人の心を読むエスパー・シンとのバディぶりや、福田組ならではの笑いも本作の魅力だ。主題歌はSnow Manの『BANG!!』。
■9位：『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』(公開日：2026年6月12日)
2026年2月に公開された劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』に、新作のポストクレジットシーンを追加したバージョンが初登場9位にランクイン。暴走する銀河特急を舞台に、個性的すぎるキャラクターたちが織り成すシュールでにぎやかな展開が人気のショートアニメシリーズだ。2025年7月から放送・配信された全12話を再編集した本編に、エンディング後の新作映像を加えた本作は、通常2D版に加えて4D版も製作。声の出演は寺澤百花さん、永瀬アンナさん、小松未可子さんら。
■8位：『ブルーイ in シネマ みちしるべ』(公開日：2026年6月12日)
オーストラリア発の人気アニメシリーズ「ブルーイ」の映画館上映企画第2弾が、初登場8位にランクイン。今回は特別エピソード「みちしるべ」と、本国の体験型テーマパーク「Bluey's World」で撮影された特別映像を上映する。本編「みちしるべ」では、引っ越しを控えて落ち着かない日々を過ごすヒーラー一家を描く。大切な思い出が詰まった場所を離れ、当たり前だった毎日が変わってしまうことに戸惑うブルーイの視点を通して、変化を受け入れる大切さを伝える物語だ。
■7位：『箱の中の羊』(公開日：2026年5月29日)
『怪物』『万引き家族』の是枝裕和監督が、綾瀬はるかさんと千鳥・大悟さんを主演に迎えた最新作が、先週5位から7位へ。少し先の未来を舞台に、2年前に亡くした息子・翔の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の揺れる心を描く。物語の鍵を握る翔役の耼木里夢さんは、200人のオーディションから選ばれた逸材。本格的な演技は今作が初めてながら、子どもらしい愛らしさから、ヒューマノイドゆえの達観したまなざしまで、これまでの是枝作品の子ども以上に複雑な人物像を見事に体現している。
■6位：『プラダを着た悪魔2』(公開日：2026年5月1日)
2006年の大ヒット作から20年ぶりの続編が、先週3位から6位に。2026年6月15日時点で国内累計興収50億円、動員334万人を突破した。報道記者となった元アシスタントのアンドレアが、古巣のファッション誌「ランウェイ」に復帰し、カリスマ編集長ミランダや同僚エミリーと再会する。紙媒体の衰退とSNSの台頭という時代の変化が物語の核にあり、キャリアを重ねた女性たちの共感を集める。2026年6月19日(金)からは全国52劇場で前作と本作を続けて鑑賞できる「大ヒット記念イッキ見上映」も実施決定。20年の進化をいっきに体感できる絶好の機会となりそうだ。
■5位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(公開日：2026年4月10日)
劇場版『名探偵コナン』第29作が、先週4位から5位へ。公開66日間で興収132.1億円を突破し、シリーズ4年連続の100億円超えという邦画史上初の記録を更新中だ。歴代では『黒鉄の魚影(サブマリン)』の138.8億円超えも目前に迫り、シリーズ4位入りが見えてきた。横浜・みなとみらいを舞台に、最新の白バイ「エンジェル」に酷似した黒いバイク「ルシファー」をめぐる事件が展開する。劇場版初登場の萩原千速は、2024年に逝去した田中敦子さんから同役を引き継いだ沢城みゆきさんが担当。声優初挑戦の横浜流星さん、畑芽育さんの演技にも注目したい。
■4位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』(公開日：2026年4月24日)
『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のシリーズ第2作が、先週2位から4位に。公開8週目で国内累計興収75億円を突破し、2026年公開の洋画作品の記録を更新し続けている。全世界累計も10億ドル(約1605億円)を超える特大ヒットだ。マリオとルイージが新たな相棒ヨッシーと出会い、クッパJr.の野望を阻止するため宇宙を冒険する。ロゼッタら原作ゲームの人気キャラも新たに登場。任天堂の宮本茂さんとイルミネーションがタッグを組み、吹き替えは宮野真守さんらが続投する。世代を問わず楽しめる王道アドベンチャーとして、力強いロングランを見せている。
■3位：『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』(公開日：2026年6月12日)
赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画に登場する6つ子兄弟がニートの大人になった姿を描く、人気アニメ「おそ松さん」の実写映画化第2弾が、初登場3位にランクイン。初日から3日間で動員14万1000人、興収2億1800万円を記録した。定職に就かない6つ子が、人類を「クズ」化させる陰謀に巻き込まれ、世界を救うべく立ち上がる。おそ松ら6つ子は、前作のSnow Manから一新し、「Aぇ! group」の末澤誠也さん、正門良規さん、佐野晶哉さん、小島健さん4人と、草間リチャード敬太さん、「関西ジュニア」の西村拓哉さんが演じる。
■2位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』(公開日：2026年5月22日)
シリーズ約7年ぶりの劇場長編が、3週連続首位から2位へ。それでも勢いは衰えず、累計動員148万人、興収24億円を突破した。『ジェダイの帰還』後の銀河を舞台に、強大なフォースを秘めた孤児グローグーを守る賞金稼ぎマンダロリアンの旅を描く。ルーク・スカイウォーカーのもとで特訓を積み、成長したグローグーがフォースを操る姿も見どころ。名優シガーニー・ウィーバーさん演じる新キャラ・ウォード大佐も登場する。監督はジョン・ファブローさん。来年は第1作『新たなる希望』の全米公開50周年にあたり、2027年5月にはライアン・ゴズリング主演の新作『スターファイター』の公開も控える。
■1位：『Michael／マイケル』(公開日：2026年6月12日)
アントワン・フークア監督が“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く伝記映画が、堂々初登場1位を獲得。初日3日間で動員67万2000人、興収10億9000万円を稼ぎ、2026年公開の邦画・洋画実写映画でナンバーワンのオープニング成績を樹立した。主演はマイケルの実の甥ジャファー・ジャクソンさんで、「まるで本人がよみがえったよう」と絶賛される熱演を披露。全世界興収も既に『ボヘミアン・ラプソディ』を抜き、音楽伝記映画として歴代No.1の記録を更新中だ。
今週は『Michael／マイケル』爆発的なヒットによって、2026年の洋画実写市場はいっきに活気づいた様相に。その勢いを足元から支えるのが、5月22日公開ですでに興収24億円を突破した『スター・ウォーズ』と、50億円越えの、『プラダを着た悪魔2』だ。一方、実写とアニメが入り混じる邦画陣も大健闘。さらに2026年6月19日(金)には、有村架純さんらが金の密輸事件に挑む『マジカル・シークレット・ツアー』、舘ひろしさん主演のコメディ『免許返納!?』、黒沢清監督初の時代劇『黒牢城』と、注目の邦画が続々と公開を控える。
新作ラッシュで勢力図が一変しそうな来週は、マイケルとの首位攻防も含め、ますます目が離せない一週となりそうだ。週末は気分に合う1本を選んで、劇場へ足を運んでみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(R),TM & (C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
(C)2026 Lucasfilm Ltd.
(C)映画「おそ松さん」製作委員会2026
(C)Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.
(C)2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
(C)2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.
(C)GAGA Corporation. All Rights Reserved.
BLUEY(TM) and character logo(TM) and (C) Ludo Studio. Licensed by BBC Studios Distribution Ltd.
(C)亀山陽平／タイタン工業
(C)鈴木裕斗／集英社 (C)2026映画『SAKAMOTO DAYS』製作委員会