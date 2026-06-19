ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」のおもちゃたちになりきった姿！アイアップ『エイリアン リミックス』ミツメぬいコロン
アイアップの「ミツメぬいコロン」に『エイリアン リミックス』デザインが登場。
ディズニー＆ピクサーの人気キャラクター「エイリアン」が、さまざまなキャラクターになりきった姿で登場する、かわいい起き上がりこぼしぬいぐるみです☆
アイアップ ディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』ミツメぬいコロン
価格：各3,080円（税込）
発売日：2026年7月下旬より順次 ※アイアップ公式オンラインストアにて予約受付中
サイズ：本体（装飾を含まず）約H85×W80×D80mm
種類：ロッツォ、バニー、ダッキー、バターカップ、ハム
発売元：株式会社アイアップ
アイアップが、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「エイリアン」をモチーフにした『エイリアン リミックス』の「ミツメぬいコロン」を発売！
「ミツメぬいコロン」は、アイアップの人気シリーズ「ぬいコロン」と「ミツメトロ二クス」を組み合わせたグッズです。
あるぬいぐるみ起き上がりこぼしの愛らしさと、どこから見ても視線が追いかけてくるユニークなギミックを組み合せています。
丸く、かわいいフォルムとふわふわな触り心地に加え、視線が合うユニークな仕様も魅力です☆
「トイ・ストーリー」シリーズの人気キャラクター「エイリアン」の「ミツメぬいコロン」は、全5種類のデザインを展開。
「エイリアン」が、さまざまなディズニー・ピクサー作品のキャラクターになりきる『エイリアン リミックス』です。
ラインナップは「ロッツォ」「バニー」「ダッキー」「バターカップ」「ハム」の全5種類。
ぬい活やインテリアとしてもおすすめな、思わず集めたくなるグッズです☆
ロッツォ
イチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」の姿をした「エイリアン」
ピンクのくまの着ぐるみから、特徴的なとがった耳や触角が見えています☆
バニー
「ダッキー＆バニー」の「バニー」になりきる「エイリアン」
ブルーの着ぐるみ姿で、頭には長い耳がついています！
ダッキー
「ダッキー＆バニー」の「ダッキー」も『エイリアンリミックス』に登場。
「バニー」の「ミツメぬいコロン」とセットで飾りたくなる存在です☆
バターカップ
ユニコーンのぬいぐるみ「バターカップ」の姿になった「エイリアン」
まっ白な着ぐるみからは、ゴールドのツノが映えています！
ハム
ブタの貯金箱「ハム」の姿をした「エイリアン」もキュート。
ピンクのボディに、お腹の取り出し口も再現されています☆
『トイ・ストーリー』のいろんなキャラクターになりきる「エイリアン」が、こちらを見つめるぬいぐるみ起き上がりこぼしに登場。
アイアップのディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』ミツメぬいコロンは、2026年7月下旬より順次、全国の販売店にて発売予定です！
© Disney/Pixar
※掲載画像はすべてイメージです（実際の商品と一部異なる場合があります）
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