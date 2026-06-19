アイアップの「ミツメぬいコロン」に『エイリアン リミックス』デザインが登場。

ディズニー＆ピクサーの人気キャラクター「エイリアン」が、さまざまなキャラクターになりきった姿で登場する、かわいい起き上がりこぼしぬいぐるみです☆

アイアップ ディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』ミツメぬいコロン

価格：各3,080円（税込）

発売日：2026年7月下旬より順次 ※アイアップ公式オンラインストアにて予約受付中

サイズ：本体（装飾を含まず）約H85×W80×D80mm

種類：ロッツォ、バニー、ダッキー、バターカップ、ハム

発売元：株式会社アイアップ

アイアップが、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「エイリアン」をモチーフにした『エイリアン リミックス』の「ミツメぬいコロン」を発売！

「ミツメぬいコロン」は、アイアップの人気シリーズ「ぬいコロン」と「ミツメトロ二クス」を組み合わせたグッズです。

あるぬいぐるみ起き上がりこぼしの愛らしさと、どこから見ても視線が追いかけてくるユニークなギミックを組み合せています。

丸く、かわいいフォルムとふわふわな触り心地に加え、視線が合うユニークな仕様も魅力です☆

「トイ・ストーリー」シリーズの人気キャラクター「エイリアン」の「ミツメぬいコロン」は、全5種類のデザインを展開。

「エイリアン」が、さまざまなディズニー・ピクサー作品のキャラクターになりきる『エイリアン リミックス』です。

ラインナップは「ロッツォ」「バニー」「ダッキー」「バターカップ」「ハム」の全5種類。

ぬい活やインテリアとしてもおすすめな、思わず集めたくなるグッズです☆

ロッツォ

イチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」の姿をした「エイリアン」

ピンクのくまの着ぐるみから、特徴的なとがった耳や触角が見えています☆

バニー

「ダッキー＆バニー」の「バニー」になりきる「エイリアン」

ブルーの着ぐるみ姿で、頭には長い耳がついています！

ダッキー

「ダッキー＆バニー」の「ダッキー」も『エイリアンリミックス』に登場。

「バニー」の「ミツメぬいコロン」とセットで飾りたくなる存在です☆

バターカップ

ユニコーンのぬいぐるみ「バターカップ」の姿になった「エイリアン」

まっ白な着ぐるみからは、ゴールドのツノが映えています！

ハム

ブタの貯金箱「ハム」の姿をした「エイリアン」もキュート。

ピンクのボディに、お腹の取り出し口も再現されています☆

『トイ・ストーリー』のいろんなキャラクターになりきる「エイリアン」が、こちらを見つめるぬいぐるみ起き上がりこぼしに登場。

アイアップのディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』ミツメぬいコロンは、2026年7月下旬より順次、全国の販売店にて発売予定です！

© Disney/Pixar

※掲載画像はすべてイメージです（実際の商品と一部異なる場合があります）

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