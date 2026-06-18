オリジナルブランド「情熱価格」をはじめ、食品から日用品まで幅広い商品が並ぶ「ドン・キホーテ」。お手頃価格の商品も多く、「どれを選べばいいの？」と迷ってしまうことも。今回、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさんが厳選したコスパ抜群の「神商品」5つを紹介します。

1：買いたし頻度が激減！大容量の「食器用洗剤」

毎日使うものだからこそ、コスパのよさを実感しやすいのが食器用洗剤。わが家は5人家族なので洗い物も多く、食器用洗剤の消費スピードも早いです。でも、ドン・キホーテの大容量タイプを使うようになってからは、買いたす頻度が減りました。

【写真】120枚で174円！ドンキのばんそうこう

特段、高機能というわけではありませんが、泡立ちもしっかりしていて、油汚れも問題なく落とせています。普段使いには十分な使い心地でした。

とにかくコスパが最高なので、わが家の定番商品のひとつになっています。

2：つめ替え用は驚異の141円！「キッチンブリーチ」

キッチンまわりの除菌や漂白に欠かせないキッチンブリーチも、わが家ではよく使う商品のひとつ。まな板やふきんの除菌、排水口の掃除など、意外と出番が多いですよね。頻繁に使うものだからこそ、価格の安さはとても助かります。

とくに驚いたのは、つめ替え用の価格。本体だけでなく、継続して使うためのランニングコストも抑えられるのはうれしいポイント。

普段あまり日用品はストックしないのですが、ドンキが家から少し離れていることもあり、つめ替え用は2本も買ってしまいました。

3：120枚入りで174円！コスパ大優勝の「ばんそうこう」

子どもが小学生になると、公園やスポーツ、学校生活の中で、思った以上にばんそうこうを使います。わが家も気づけば、ばんそうこうが残りわずか、ということもしばしば。

そんなときでも頼もしいのが、ドン・キホーテのばんそうこう。枚数がしっかり入っていて価格が圧倒的に安いです。実際に使ってみると粘着力も十分で、普段使いにはとくに不満を感じませんでした。

伸縮性や肌への優しさといった機能を重視する人にはものたりないかもしれませんが、ちょっとしたケガには十分。わが家の常備品として活躍しています。

4：1缶あたり約86円！「ツナ缶10個パック」

わが家で欠かせないストック食材のひとつがツナ缶。おにぎりの具にしたり、トーストにのせたり、サラダやパスタに使ったりと、活躍の場面が本当に多いです。

そんなとき、大助かりなのが、ドン・キホーテの「ライトツナフレーク かつおオイル漬」。1缶70gのツナ缶が10個入って862円で、1缶あたり約86円。比較的手に取りやすい価格だと感じています。

5：冷やし中華シークワーサー（税込278円）

こちらは「ひとりランチ用にいいかも」と思って購入した商品。正直、「ちょっと気になったので買ってみた」くらいの感覚でしたが、食べてみるとシークワーサーのさわやかな酸味が効いていて、想像以上のおいしさ。一般的な冷やし中華とは少し違った風味なので、好みはわかれるかもしれませんが、さっぱりした味が好きな人におすすめです。

こうした少し珍しい商品に出合えるのも、ドン・キホーテならではの楽しさ。定番品だけでなく、新しい商品を試すワクワク感も魅力のひとつだと思います。

ドン・キホーテには、珍しさ・価格の安さだけでなく、「普段使いしやすい」と感じる商品がたくさんありました。

とくにドンキのプライベートブランド「情熱価格」の商品は、コスパが抜群。高機能というよりは、いつも使っている商品がより安く変えるイメージです。商品によっては好みがわかれるものもあると思いますが、それでも家庭に取り入れれば、負担を減らせる可能性は十分あると感じています。

今回は、私が実際に使ってみて、とくにコスパのよさを実感した商品を紹介しました。お買い物の参考になればうれしいです。