渡辺美奈代、グラタンにアクアパッツァ…豪華夕食に反響「お店の料理みたい」「クオリティ高すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/18】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月17日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「お店の料理みたい」ピザにグラタン…豪華夕食披露
渡辺は「YouTube 更新！」「今夜はキャベツ料理！夕飯作りを完成までご紹介します！」とつづり、自身のYouTubeチャンネルの更新を告知。キャベツを使ったというグラタンやアクアパッツァ、トマトリゾット、バジルやモッツァレラチーズがたっぷり乗ったピザなど豪華な料理が並ぶ食卓を披露している。
この投稿に「美味しそう」「お店の料理みたい」「とてもオシャレですね」「クオリティが高すぎる」「YouTube見に行きます」「料理上手ですね」「お腹すいてきた」など反響が寄せられている。
渡辺は1996年に矢島氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「お店の料理みたい」ピザにグラタン…豪華夕食披露
◆渡辺美奈代、キャベツを使った豪華な夕食
渡辺は「YouTube 更新！」「今夜はキャベツ料理！夕飯作りを完成までご紹介します！」とつづり、自身のYouTubeチャンネルの更新を告知。キャベツを使ったというグラタンやアクアパッツァ、トマトリゾット、バジルやモッツァレラチーズがたっぷり乗ったピザなど豪華な料理が並ぶ食卓を披露している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「お店の料理みたい」「とてもオシャレですね」「クオリティが高すぎる」「YouTube見に行きます」「料理上手ですね」「お腹すいてきた」など反響が寄せられている。
渡辺は1996年に矢島氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】