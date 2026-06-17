カインズ、「フロアクッション」の自主回収を発表＆謝罪 一部商品に「裁縫針が混入している可能性」利用停止を呼びかけ【対象商品一覧】
カインズが17日までに、公式サイトを更新し、「フロアクッション」シリーズの一部に「裁縫針が混入している可能性がある」と発表。商品を自主回収すると発表した。
【画像】「裁縫針が混入している可能性」対象の「フロアクッション」
同社は2025年12月15日から、2026年6月10日の期間に販売した「フロアクッション」シリーズの一部商品かつ一部ロットにおいて、「製造工程の過程で裁縫針が混入している可能性があることが判明いたしました」と説明。「お客様には大変なご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
購入者には「該当商品の回収と代金の払い戻しをさせていただくことといたしました」と対応。「直ちに利用を停止していただき、下記の通り回収にご協力いただけますと幸甚です」と案内。「今後は、より一層品質管理を徹底し、再発防止に努めてまいりますので、ご理解、ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます」と伝えた。
■回収方法（「カインズ」公式サイトより）
１、店舗へのお持ち込みが可能なお客様
お手持ちの商品及び、レシートもしくは会員証No.がわかるもの（会員証カードや登録済みアプリ等）を最寄りの店舗までお持ちください。
２，店舗へのお持ち込みが難しいお客様
最寄りの店舗、又は下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
■販売期間
2025年12月15日（月）から2026年6月10日（水）
■対象ロットNo.
・151025
・200126
・100226
・030326
■問い合わせ先
株式会社カインズ コンタクトセンター
・専用フリーダイヤル〈無料〉：0120-992-534
受付時間：10：00〜18：00（元日除く）
【画像】「裁縫針が混入している可能性」対象の「フロアクッション」
同社は2025年12月15日から、2026年6月10日の期間に販売した「フロアクッション」シリーズの一部商品かつ一部ロットにおいて、「製造工程の過程で裁縫針が混入している可能性があることが判明いたしました」と説明。「お客様には大変なご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
■回収方法（「カインズ」公式サイトより）
１、店舗へのお持ち込みが可能なお客様
お手持ちの商品及び、レシートもしくは会員証No.がわかるもの（会員証カードや登録済みアプリ等）を最寄りの店舗までお持ちください。
２，店舗へのお持ち込みが難しいお客様
最寄りの店舗、又は下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
■販売期間
2025年12月15日（月）から2026年6月10日（水）
■対象ロットNo.
・151025
・200126
・100226
・030326
■問い合わせ先
株式会社カインズ コンタクトセンター
・専用フリーダイヤル〈無料〉：0120-992-534
受付時間：10：00〜18：00（元日除く）