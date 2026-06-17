酢で食欲増進！もう迷わない「南蛮漬け」の黄金比はコレ

暑くなると食べたくなるのが、さっぱりとした「南蛮漬け」。じつは、たれの黄金比を覚えておくだけで、魚も肉も野菜もおいしく仕上がります。今回は、夏に便利な万能レシピをご紹介します。

▼覚えておくと便利！南蛮漬けの黄金比

甘ずっぱい味つけが絶妙な南蛮だれ。酢、しょうゆ、砂糖のバランスがよく、さっぱりと食べられます。



調味料を黄金比率で合わせれば、失敗しない南蛮だれが完成します。

1.酢、しょうゆ、砂糖をレシピの比率で混ぜ、南蛮だれを作ります。





2.玉ねぎなどの野菜は薄切りやせん切りにして、たれをなじみやすくします。





3.揚げ焼きにした魚や肉を熱いうちに漬け込みます。





4.少しおいて味をなじませれば完成。冷やして食べてもおいしいです。

実際にこのレシピを作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「味付けがちょうどよくて家族に好評」「いろいろな食材に使えて便利」など、レシピを絶賛する声がたくさん届いています。





一度覚えれば、魚も肉も野菜もおいしく変身する南蛮だれ。暑い季節の作りおきおかずにもおすすめです。夏の食卓にぜひとり入れてみてください。（TEXT：青木千奈）

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